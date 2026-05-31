यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत, रंगीन और जिंदादिल शहर, आखिर क्यों कहते हैं इसे सबसे कलरफुल सिटी?

लिस्बन को दुनिया का सबसे खूबसूरत और रंगीन शहर यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और कलात्मक कारण है. हाल ही में हुए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में लिस्बन की सड़कों और इमारतों में 26 लाख से अधिक रंगों की विविधता की पहचान की गई है. इस शहर का पूरा माहौल बेहद जीवंत है.