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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजयह है दुनिया का सबसे खूबसूरत, रंगीन और जिंदादिल शहर, आखिर क्यों कहते हैं इसे सबसे कलरफुल सिटी?

यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत, रंगीन और जिंदादिल शहर, आखिर क्यों कहते हैं इसे सबसे कलरफुल सिटी?

एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में 26 लाख से अधिक रंगों की पहचान के साथ देश के एक शहर को दुनिया का सबसे रंगीन शहर घोषित किया गया है. अपनी अनूठी पारंपरिक कला, चमकीली इमारतों की वजह से इसे लोग पसंद करते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 31 May 2026 07:11 PM (IST)
एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में 26 लाख से अधिक रंगों की पहचान के साथ देश के एक शहर को दुनिया का सबसे रंगीन शहर घोषित किया गया है. अपनी अनूठी पारंपरिक कला, चमकीली इमारतों की वजह से इसे लोग पसंद करते हैं.

दुनिया में घूमने-फिरने के शौकीन लोग हमेशा किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं, जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि वहां का माहौल भी काफी जिंदादिल हो. आज के समय में दुनिया भर के पर्यटकों के बीच रंग-बिरंगे शहर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अगर आप भी किसी ऐसे ही जादुई और बेहद कलरफुल शहर में जाने का मन बना रहे हैं, तो पुर्तगाल की खूबसूरत राजधानी लिस्बन आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. इस ऐतिहासिक शहर की गलियां, रंगीन घर और अनोखी संस्कृति इतनी लाजवाब है कि इसे हाल ही में एक ग्लोबल स्टडी के दौरान 'दुनिया का सबसे रंगीन शहर' चुना गया है.

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लिस्बन को दुनिया का सबसे खूबसूरत और रंगीन शहर यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और कलात्मक कारण है. हाल ही में हुए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में लिस्बन की सड़कों और इमारतों में 26 लाख से अधिक रंगों की विविधता की पहचान की गई है. इस शहर का पूरा माहौल बेहद जीवंत है.
लिस्बन को दुनिया का सबसे खूबसूरत और रंगीन शहर यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और कलात्मक कारण है. हाल ही में हुए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में लिस्बन की सड़कों और इमारतों में 26 लाख से अधिक रंगों की विविधता की पहचान की गई है. इस शहर का पूरा माहौल बेहद जीवंत है.
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यहां की खूबसूरत और चमकीली इमारतें, सदाबहार धूप और हर गली में बिखरे हुए अलग-अलग शेड्स इस पूरे शहर को किसी चित्रकार के खूबसूरत कैनवास जैसा लुक देते हैं. लिस्बन की खूबसूरत इमारतों को करीब से देखने पर आपको उनकी दीवारों पर एक खास तरह का डिजाइन नजर आएगा.
यहां की खूबसूरत और चमकीली इमारतें, सदाबहार धूप और हर गली में बिखरे हुए अलग-अलग शेड्स इस पूरे शहर को किसी चित्रकार के खूबसूरत कैनवास जैसा लुक देते हैं. लिस्बन की खूबसूरत इमारतों को करीब से देखने पर आपको उनकी दीवारों पर एक खास तरह का डिजाइन नजर आएगा.
Published at : 31 May 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Colorful City Portugal Capital Lisbon Lisbon Colourful City

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