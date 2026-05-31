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यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत, रंगीन और जिंदादिल शहर, आखिर क्यों कहते हैं इसे सबसे कलरफुल सिटी?
एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में 26 लाख से अधिक रंगों की पहचान के साथ देश के एक शहर को दुनिया का सबसे रंगीन शहर घोषित किया गया है. अपनी अनूठी पारंपरिक कला, चमकीली इमारतों की वजह से इसे लोग पसंद करते हैं.
दुनिया में घूमने-फिरने के शौकीन लोग हमेशा किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं, जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि वहां का माहौल भी काफी जिंदादिल हो. आज के समय में दुनिया भर के पर्यटकों के बीच रंग-बिरंगे शहर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अगर आप भी किसी ऐसे ही जादुई और बेहद कलरफुल शहर में जाने का मन बना रहे हैं, तो पुर्तगाल की खूबसूरत राजधानी लिस्बन आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. इस ऐतिहासिक शहर की गलियां, रंगीन घर और अनोखी संस्कृति इतनी लाजवाब है कि इसे हाल ही में एक ग्लोबल स्टडी के दौरान 'दुनिया का सबसे रंगीन शहर' चुना गया है.
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Published at : 31 May 2026 07:11 PM (IST)
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