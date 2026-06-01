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Japan Mango Ban: बांग्लादेश में कौन सा आम मिलता है जिन्हें खरीद रहा जापान, भारत के मैंगो पर लगाया बैन
Japan Mango Ban: हाल ही में जापान ने भारतीय आम के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश के कौन से आम में जापान दिलचस्पी दिखा रहा है.
Japan Mango Ban: जापान ने भारत की कई मशहूर आम की किस्मों के इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है. इसके बाद भारतीय निर्यातकों को काफी बड़ा झटका लगा है. यह रोक तब लगाई गई जब जापानी अधिकारियों को कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थित एक भारतीय वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्र में कीट नियंत्रण और फ्यूमिगेशन की प्रक्रियाओं में कमियां मिलीं. इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश अब एक मजबूत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभर रहा है. जापान बांग्लादेश की प्रीमियम आम की किस्मों में दिलचस्पी दिखा रहा है.
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Published at : 01 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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