हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजJapan Mango Ban: बांग्लादेश में कौन सा आम मिलता है जिन्हें खरीद रहा जापान, भारत के मैंगो पर लगाया बैन

Japan Mango Ban: बांग्लादेश में कौन सा आम मिलता है जिन्हें खरीद रहा जापान, भारत के मैंगो पर लगाया बैन

Japan Mango Ban: हाल ही में जापान ने भारतीय आम के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश के कौन से आम में जापान दिलचस्पी दिखा रहा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Japan Mango Ban: हाल ही में जापान ने भारतीय आम के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश के कौन से आम में जापान दिलचस्पी दिखा रहा है.

Japan Mango Ban: जापान ने भारत की कई मशहूर आम की किस्मों के इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है. इसके बाद भारतीय निर्यातकों को काफी बड़ा झटका लगा है. यह रोक तब लगाई गई जब जापानी अधिकारियों को कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थित एक भारतीय वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्र में कीट नियंत्रण और फ्यूमिगेशन की प्रक्रियाओं में कमियां मिलीं. इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश अब एक मजबूत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभर रहा है. जापान बांग्लादेश की प्रीमियम आम की किस्मों में दिलचस्पी दिखा रहा है.

1/6
बांग्लादेश में हिमसागर और गोपालभोग जैसे आम काफी ज्यादा मशहूर हैं. ये किस्म अपनी मिठास, खुशबू और उच्च गुणवत्ता की वजह से जानी जाती हैं. यही वजह है कि ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी लोकप्रिय हैं.
बांग्लादेश में हिमसागर और गोपालभोग जैसे आम काफी ज्यादा मशहूर हैं. ये किस्म अपनी मिठास, खुशबू और उच्च गुणवत्ता की वजह से जानी जाती हैं. यही वजह है कि ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी लोकप्रिय हैं.
2/6
हिमसागर को बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन आम की किस्मों में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगभग बिल्कुल भी रेशा नहीं होता और इसका स्वाद काफी मीठा होता है. इस खासियत की वजह से यह जापान जैसे निर्यात बाजारों के लिए काफी आकर्षक बन गया है.
हिमसागर को बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन आम की किस्मों में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगभग बिल्कुल भी रेशा नहीं होता और इसका स्वाद काफी मीठा होता है. इस खासियत की वजह से यह जापान जैसे निर्यात बाजारों के लिए काफी आकर्षक बन गया है.
Published at : 01 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Himsagar Mango Japan Mango Ban Bangladesh Mango

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
IPL 2026 की विनर बनी RCB, जानें प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स?
IPL 2026 की विनर बनी RCB, जानें प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स?
जनरल नॉलेज
Iran Us War: अमेरिका के इतने हमलों के बाद भी कैसे सर्वाइव कर रही ईरान नेवी, जानें कितनी बड़ी फोर्स?
अमेरिका के इतने हमलों के बाद भी कैसे सर्वाइव कर रही ईरान नेवी, जानें कितनी बड़ी फोर्स?
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
जनरल नॉलेज
Space Technology: अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कहां से मिलती है बिजली, जानें कैसे किया जाता है इनका मेंटेनेंस?
अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कहां से मिलती है बिजली, जानें कैसे किया जाता है इनका मेंटेनेंस?
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मेघा प्रसाद
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget