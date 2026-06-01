हिमसागर को बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन आम की किस्मों में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगभग बिल्कुल भी रेशा नहीं होता और इसका स्वाद काफी मीठा होता है. इस खासियत की वजह से यह जापान जैसे निर्यात बाजारों के लिए काफी आकर्षक बन गया है.