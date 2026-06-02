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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPetrol Diesel Price: इस जगह सिर्फ 13% लोगों के पास गाड़ी, जानें यहां कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

Petrol Diesel Price: इस जगह सिर्फ 13% लोगों के पास गाड़ी, जानें यहां कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

Petrol Diesel Price: दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां सिर्फ 13% लोगों के पास गाड़ी है. आइए जानते हैं कि वहां पेट्रोल और डीजल की कितनी कीमत है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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  • सार्वजनिक परिवहन मजबूत, गाड़ियों पर भारी टैक्स, महंगी पार्किंग।

Petrol Diesel Price: कई देशों में निजी वाहन रखना आम बात मानी जाती है लेकिन हांगकांग में स्थिति बिल्कुल अलग है. वहां 13% से भी कम लोगों के पास निजी गाड़ियां हैं. इससे यह विकसित देश दुनिया के उन क्षेत्रों में से एक बन गया है जहां वाहनों का स्वामित्व दर सबसे कम है. इसके एक मुख्य वजह पेट्रोल, डीजल, टैक्स और पार्किंग की काफी ज्यादा कीमतें हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच आइए जानते हैं हांगकांग में पेट्रोल और डीजल की कितनी कीमत है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतें 

वैश्विक ईंधन ट्रैक्टर्स और आधिकारिक तेल मूल्य निगरानी प्रणालियों के मुताबिक हांगकांग में ईंधन की कीमतें काफी ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. स्टैंडर्ड पेट्रोल की कीमत लगभग HKD 32.64 प्रति लीटर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹348 प्रति लीटर है. प्रीमियम पेट्रोल और भी महंगा है. इसकी कीमत लगभग HKD 34.44 प्रति लीटर है. भारतीय मुद्रा में यह ₹367 प्रति लीटर होगी. इसी के साथ डीजल की कीमत लगभग HKD 36.17 प्रति लीटर है. भारतीय मुद्रा में यह ₹385 प्रति लीटर होगी.

चीन में ईंधन काफी सस्ता 

दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी मुख्य भूमि चीन में ईंधन की कीमतें हांगकांग की तुलना में लगभग तीन गुना कम है. इस भारी अंतर की वजह से हांगकांग के कई निवासी कथित तौर पर सस्ते ईंधन भरवाने के लिए सीमा पार करके चीन जाते हैं.

सार्वजनिक परिवहन काफी मजबूत 

 हांगकांग में कम लोगों के पास वाहन होने की सबसे बड़ी वजह वहां की कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है. मेट्रो नेटवर्क, बस, फेरी और मिनी बस जैसी सेवाएं सस्ती, तेज और व्यापक रूप से मौजूद हैं. ज्यादातर निवासियों को निजी वाहन रखने की तुलना में सार्वजनिक परिवहन काफी ज्यादा व्यावहारिक लगता है. 

गाड़ियों पर भारी टैक्स 

हांगकांग सरकार जानबूझकर ऊंचे टैक्स लगाकर निजी वाहनों की संख्या को कंट्रोल करती है. नई गाड़ी खरीदने वाले लोगों को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है. यह मॉडल और कीमत के आधार पर वाहन के मूल्य का 46% से 132% तक हो सकता है. इसी के साथ सालाना लाइसेंस फीस भी काफी महंगी है. गाड़ी के मालिक को इंजन के साइज के आधार पर सालाना लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है. यह सालाना चार्ज भारतीय मुद्रा में लगभग ₹50000 से ₹115000 के बीच हो सकता है. इसी के साथ एक आम गाड़ी के लिए महीने का पार्किंग किराया HKD 3000 से HKD 6000 तक हो सकता है. यह भारतीय मुद्रा में हर महीने लगभग ₹32000 से ₹64000 के बराबर है.

यह भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं, जानें उन पर किन देशों का हक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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Petrol Diesel Price Fuel Cost Expensive Petrol
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