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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMonkey Viral Video : 2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल

Monkey Viral Video : 2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल

Monkey Viral Video: कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति के हाथ से 2 लाख रुपये नकद से भरा बैग छीनकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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Monkey Viral Video: आमतौर पर बंदरों को लोगों के हाथ से खाने-पीने का सामान, मोबाइल फोन या चश्मा छीनते हुए देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो घटना सामने आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक बंदर ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसकी चर्चा अब पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है. कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति के हाथ से 2 लाख रुपये नकद से भरा बैग छीनकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.  

बंदर ने बैग खोलकर उसमें रखे नोटों की गड्डियां बाहर निकालनी शुरू कर दीं और देखते ही देखते पेड़ से नोट उड़ने लगे. कुछ ही देर में पूरे इलाके में नोटों की बारिश जैसा नजारा बन गया. इस अनोखी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला अदालत परिसर की बताई जा रही है. उस समय कोर्ट परिसर में रोजमर्रा की तरह लोग अपने काम में बिजी थे. तभी एक व्यक्ति अपने बैग के साथ जा रहा था. इसी दौरान एक बंदर अचानक आया और झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बंदर बैग लेकर पास में मौजूद एक नीम के पेड़ पर चढ़ गया. घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए और बैग वापस लेने की कोशिश करने लगे. 

क्या है वायरल वीडियो में 

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंदर पेड़ की ऊंचाई पर बैठा है और नीचे लोगों की भीड़ खड़ी हुई है. कुछ देर बाद बंदर बैग से नोट निकालकर नीचे फेंकना शुरू कर देता है. कुछ नोट हवा में उड़ने लगे, जबकि कई सीधे जमीन पर गिर गए. जैसे ही लोगों ने पेड़ से नोट गिरते हुए देखे, वहां मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. हर कोई गिर रहे नोटों को समेटने की कोशिश करने लगा. कुछ लोग नोटों को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा कर रहे थे, जबकि कई लोग सिर्फ इस अजीब घटना को देखकर हैरान थे. कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर के बाहर ऐसा सीन बन गया जैसे आसमान से पैसे बरस रहे हों. चारों तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे और लोग उन्हें उठाने में जुटे हुए थे. 

यह भी पढ़ें - Viral video: बुजुर्ग महिला की मौत पर परिवार ने रातभर करवाया 'लौंडा डांस', वीडियो वायरल

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना पर जमकर मजे ले रहे हैं. जिसमें एक यूजर ने लिखा, बंदर बाबा ने आज मुफ्त में नोट दे रहे हैं.  वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, यह तो असली नोटों की बारिश है, जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, बंदर को लगा होगा बैग में फल या बिस्कुट होंगे, लेकिन अंदर से  2 लाख रुपये निकले. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर लगातार मजेदार प्रतिक्रियाएं आए जा रही हैं. 

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Published at : 02 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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