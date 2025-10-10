दूसरा बड़ा कारण है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी. पिछले कुछ सालों में कई देशों के सेंट्रल बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है. उदाहरण के तौर पर भारत, चीन, रूस और तुर्की जैसे देश लगातार टन के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था डॉलर पर पूरी तरह निर्भर न रहे.