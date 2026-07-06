आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का समापन हो गया है और नतीजा एक बार फिर वही रहा है, जो पिछले कई वर्षों से देखने को मिलता आया है. ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित करते हुए टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. फाइनल में इंग्लैंड को उपविजेता से संतोष करना पड़ा है, जबकि भारतीय टीम इस बार भी खाली हाथ रही है. हालांकि टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सकारात्मक बात 21 वर्षीय स्पिनर श्री चरणी का प्रदर्शन रहा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 14 विकेट हासिल किए हैं.

रविवार 5 जुलाई को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल के साथ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो गया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड सातवीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कुल 7 विकेट गिरे हैं और कोई भी गेंदबाज एक से ज्यादा विकेट नहीं ले सका है. इसी वजह से श्री चरणी पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी रही हैं.

डेब्यू वर्ल्ड कप में ही रचा नया कीर्तिमान

21 साल की भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर श्री चरणी ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ 5 मैच खेले हैं और इतनी ही पारियों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 8.35 की शानदार औसत और 8.57 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से ये सफलता हासिल की है. वहीं पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 5.85 की शानदार इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए 20 ओवर में केवल 117 रन खर्च किए हैं.

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अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचती, तो श्री चरणी के पास महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होता. फिलहाल यह रिकॉर्ड 2024 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की एमेली कर्र के नाम है, जिन्होंने 15 विकेट लिए थे. हालांकि श्री चरणी की उपलब्धि इसलिए और खास रही है क्योंकि यह उनका पहला ही टी20 वर्ल्ड कप रहा है. इसी के साथ डेब्यू महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब श्री चरणी के नाम दर्ज हो गया है.

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बाकी गेंदबाजों का कैसा रहा प्रदर्शन?

सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मॉलिन्यू और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना रही हैं. दोनों ने टूर्नामेंट में 11-11 विकेट लिए हैं. खास बात यह रही है कि दोनों एक महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली कप्तान भी बन गई हैं. फाइनल में एक विकेट हासिल कर मॉलिन्यू ने फातिमा सना की बराबरी की है. वहीं तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने संयुक्त रूप से 10-10 विकेट लिए हैं.