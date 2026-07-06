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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स

ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स

Best Touchscreen Scooter: यहां हम आपको ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कीमत के हिसाब से किफायती होने के साथ-साथ टचस्क्रीन डिस्प्ले जैसी सुविधा भी देते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 08:34 AM (IST)
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अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब सिर्फ अच्छी रेंज या कम कीमत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट फीचर्स भी लोगों की पहली पसंद बन गए हैं. पहले टचस्क्रीन डिस्प्ले केवल महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता था, लेकिन अब कई कंपनियां किफायती कीमत में भी यह सुविधा दे रही हैं. यहां हम आपको ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कीमत के हिसाब से किफायती होने के साथ-साथ टचस्क्रीन डिस्प्ले जैसी सुविधा भी देते हैं.

Ola S1 X 

इस लिस्ट में सबसे पहले Ola S1 X का नाम आता है. यह कंपनी के सबसे पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है. इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसके जरिए नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, बैटरी स्टेटस और MoveOS के कई स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्कूटर अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ आता है और शहर में रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 

TVS iQube ST

दूसरा नाम TVS iQube ST का है. यह स्कूटर अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें 7 इंच का बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, लाइव व्हीकल स्टेटस और कई कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें सेफ्टी से जुड़े कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. 

Ather Rizta

तीसरे स्थान पर Ather Rizta का नाम है. यह फैमिली यूज के लिए बनाया गया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें 7 इंच का टचस्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है. इस डिस्प्ले पर Google Maps नेविगेशन, कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, लाइव लोकेशन शेयरिंग और कई सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा इसमें Magic Twist, Reverse Mode, Theft Safe, Crash Alert और OTA अपडेट जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी मिलती हैं.

Simple One

चौथे नंबर पर Simple One का नाम शामिल है. यह स्कूटर लंबी ड्राइविंग रेंज और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें भी 7 इंच का टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्मार्ट नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉल और म्यूजिक नोटिफिकेशन, लाइव लोकेशन, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी और कई अन्य डिजिटल फीचर्स मिलते हैं. 

Ather 450X

इस लिस्ट में Ather 450X भी शामिल है, जिसे भारत के सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर में गिना जाता है. इसमें 7 इंच का हाई-रिजॉल्यूशन टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो काफी स्मूद और तेज रिस्पॉन्स देता है. इसमें Google Maps नेविगेशन, Alexa सपोर्ट, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो होल्ड और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. यह स्कूटर उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है जो प्रीमियम राइडिंग अनुभव और मॉडर्न तकनीक चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta EV? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jul 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Scooter Car News Touchscreen Scooters
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