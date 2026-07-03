स्पेनिश इंजीनियर मैनुअल जैलोन ने 1956 में एक खास तरह की बाल्टी और रिंगर के साथ इस्तेमाल होने वाले अपराइट पोछे को पेश करके फर्श की सफाई के काम में क्रांति ला दी. उनके आविष्कार ने घुटनों के बल बैठकर फर्श रगड़ने की जरूरत को खत्म कर दिया.