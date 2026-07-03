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Mop History: पोछा लगाने की शुरुआत कहां से हुई, किसने किया था इसका आविष्कार?
Mop History: क्या आपने कभी सोचा है कि पोछे का आविष्कार किसने किया था? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Mop History: आज घर में पोछा लगाना एक आम काम है. इस वजह से काफी कम लोग यह सोचते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई या फिर मॉडर्न पोछा किसने बनाया. हालांकि लोग प्राचीन सभ्यताओं के समय से ही फर्श साफ करते आ रहे हैं लेकिन आज घरों में इस्तेमाल होने वाला पोछा सदियों के इनोवेशन का नतीजा है. आइए जानते हैं कि पोछा लगाने की शुरुआत कहां से हुई थी और किसने किया था इसका आविष्कार.
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Published at : 03 Jul 2026 06:48 PM (IST)
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