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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलHaunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं

Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं

Haunted Tourist Places: डुमस बीच की सबसे अलग पहचान इसकी काली रेत है. जहां ज्यादातर समुद्र तटों पर सुनहरी रेत दिखाई देती है, वहीं यहां की रेत गहरे काले रंग की है.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 06 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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Why Dumas Beach Is Considered Haunted: भारत में समुद्र किनारों की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले गोवा या मुंबई जैसे नाम आते हैं, लेकिन गुजरात का डुमस बीच अपनी खूबसूरती से ज्यादा रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है,  सूरत शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित यह बीच दिन में जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, रात होते ही उतना ही डरावना महसूस होने लगता है. यही वजह है कि इसे भारत के सबसे डरावने बीचों में गिना जाता है. 

डुमस बीच की क्या है पहचान?

डुमस बीच की सबसे अलग पहचान इसकी काली रेत है. जहां ज्यादातर समुद्र तटों पर सुनहरी रेत दिखाई देती है, वहीं यहां की रेत गहरे काले रंग की है. समुद्र की लहरें, दूर तक फैली काली जमीन और शाम के बाद छाने वाला सन्नाटा इस जगह को किसी डरावनी फिल्म जैसा माहौल दे देता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह इलाका कभी हिंदू श्मशान घाट हुआ करता था. कहा जाता है कि वर्षों पहले यहां अंतिम संस्कार किए जाते थे और उसी के बाद से यह जगह रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर हो गई. 

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अजीब-अवाजें सुनने का दावा

कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनी हैं. कुछ पर्यटकों का कहना है कि शाम ढलने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो या उन्हें लगातार देख रहा हो. कई बार यहां घूमने वाले कुत्ते भी अचानक अंधेरे की तरफ देखकर भौंकने लगते हैं, जिससे लोगों का डर और बढ़ जाता है. हालांकि इन बातों का कोई साइंटिस्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन डुमस बीच की कहानियां आज भी लोगों के बीच रोमांच और डर दोनों पैदा करती हैं. 

स्थानीय लोगों का क्या कहना?

स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा रहती है कि यहां कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन ऐसी कहानियां इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं. यही कारण है कि सूरज ढलने के बाद ज्यादातर लोग यहां ज्यादा देर रुकने से बचते हैं.

लोगों को अपनी तरफ खींचती है खूबसूरती

हालांकि डर और रहस्य के बीच डुमस बीच की खूबसूरती भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है. काली रेत और नीले समुद्र का मेल बेहद अलग और आकर्षक दृश्य बनाता है. यहां ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती, इसलिए जो लोग शांत माहौल पसंद करते हैं, उनके लिए यह जगह खास अनुभव बन सकती है. बीच के आसपास मिलने वाले भजिया, पाव भाजी, गुजराती स्नैक्स और नारियल पानी यहां आने वालों के सफर को और मजेदार बना देते हैं. साइंटिस्ट का मानना है कि यहां की काली रेत प्राकृतिक खनिजों की वजह से हो सकती है और रात में सुनाई देने वाली आवाजें समुद्री हवाओं और लहरों का असर भी हो सकती हैं. लेकिन सच चाहे जो भी हो, डुमस बीच आज भी उन लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है, जो यात्रा में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि रोमांच और रहस्य भी तलाशते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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