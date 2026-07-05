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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEthanol Cost: एक लीटर एथेनॉल बनाने में कितना आता है खर्च, इससे कितनी कमाई कर लेगा कंपनी मालिक?

Ethanol Cost: एक लीटर एथेनॉल बनाने में कितना आता है खर्च, इससे कितनी कमाई कर लेगा कंपनी मालिक?

Ethanol Cost: भारत अब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के अपने कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना खर्चा आता है और कंपनी मालिक को कितना फायदा होता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Ethanol Cost: भारत अब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के अपने कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना खर्चा आता है और कंपनी मालिक को कितना फायदा होता है.

Ethanol Cost: एथेनॉल भारत की स्वच्छ ईंधन रणनीति का एक प्रमुख घटक बन रहा है. साथ ही कई उद्यमी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश की संभावना तलाश रहे हैं. आइए जानते हैं कि एक लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में कितना खर्च होता है और एक कंपनी मालिक को कितना फायदा हो सकता है.

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भारत में 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन की लागत लगभग ₹35 से ₹45 है. वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां इसे ₹49 और ₹65 प्रति लीटर के बीच तय दरों पर खरीदती हैं. इससे उत्पादकों को अच्छा खासा मार्जिन कमाने का मौका मिलता है.
भारत में 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन की लागत लगभग ₹35 से ₹45 है. वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां इसे ₹49 और ₹65 प्रति लीटर के बीच तय दरों पर खरीदती हैं. इससे उत्पादकों को अच्छा खासा मार्जिन कमाने का मौका मिलता है.
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बी-हेवी गुड़ से बने एथेनॉल के उत्पादन में लगभग ₹38-40 प्रति लीटर की लागत आती है और सरकार इसे ₹60.73 प्रति लीटर पर खरीदती है. इससे प्रति लीटर ₹20-22 का फायदा होता है.
बी-हेवी गुड़ से बने एथेनॉल के उत्पादन में लगभग ₹38-40 प्रति लीटर की लागत आती है और सरकार इसे ₹60.73 प्रति लीटर पर खरीदती है. इससे प्रति लीटर ₹20-22 का फायदा होता है.
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हालांकि शुद्ध गन्ने के रस या फिर चीनी सिरप से उत्पादित एथेनॉल की उत्पादन लागत सबसे ज्यादा है लेकिन इसे ₹65.51 प्रति लीटर का खरीद मूल्य भी मिलता है. इसी के साथ इसमें ₹20-23 प्रति लीटर का मुनाफा होता है.
हालांकि शुद्ध गन्ने के रस या फिर चीनी सिरप से उत्पादित एथेनॉल की उत्पादन लागत सबसे ज्यादा है लेकिन इसे ₹65.51 प्रति लीटर का खरीद मूल्य भी मिलता है. इसी के साथ इसमें ₹20-23 प्रति लीटर का मुनाफा होता है.
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खराब अनाज या फिर मक्के का इस्तेमाल करने वाले पौधों की उत्पादन लागत ₹35-38 प्रति लीटर होती है. सरकारी खरीद मूल्य ₹55 से ₹64 प्रति लीटर तक होने से उत्पादक ₹15 से ₹25 प्रति लीटर कमा सकते हैं.
खराब अनाज या फिर मक्के का इस्तेमाल करने वाले पौधों की उत्पादन लागत ₹35-38 प्रति लीटर होती है. सरकारी खरीद मूल्य ₹55 से ₹64 प्रति लीटर तक होने से उत्पादक ₹15 से ₹25 प्रति लीटर कमा सकते हैं.
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एथेनॉल को बनाने वाले डीडीजीएस और मकई का तेल बेचकर और ज्यादा राजस्व कमाते हैं. इससे कुल उत्पादन लागत कम करने और फायदे में सुधार करने में मदद मिलती है.
एथेनॉल को बनाने वाले डीडीजीएस और मकई का तेल बेचकर और ज्यादा राजस्व कमाते हैं. इससे कुल उत्पादन लागत कम करने और फायदे में सुधार करने में मदद मिलती है.
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एक मध्यम आकार का 30 केएलपीडी एथेनॉल संयंत्र 300 दिन काम करने पर लगभग 90 लाख लीटर का उत्पादन कर सकता है. इससे 54 से 59 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है और 16 से 21 करोड़ रुपये का अनुमानित शुद्ध लाभ भी कमाया जा सकता है.
एक मध्यम आकार का 30 केएलपीडी एथेनॉल संयंत्र 300 दिन काम करने पर लगभग 90 लाख लीटर का उत्पादन कर सकता है. इससे 54 से 59 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है और 16 से 21 करोड़ रुपये का अनुमानित शुद्ध लाभ भी कमाया जा सकता है.
Published at : 05 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Ethanol Plant Ethanol Cost Ethanol Profit

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