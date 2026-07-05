एक मध्यम आकार का 30 केएलपीडी एथेनॉल संयंत्र 300 दिन काम करने पर लगभग 90 लाख लीटर का उत्पादन कर सकता है. इससे 54 से 59 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है और 16 से 21 करोड़ रुपये का अनुमानित शुद्ध लाभ भी कमाया जा सकता है.