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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट

दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: IMD के अनुसार, रविवार (5 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 06 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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  • दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह-शाम हल्की से मध्यम बारिश संभव है.
  • उमस और गर्मी से मिलेगी राहत, अधिकतम 31-33 डिग्री तापमान रहेगा.
  • मौसम विभाग ने गरज-चमक संग 50 किमी/घंटा हवाओं का अनुमान जताया.
  • रविवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से ऊपर रहा.

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम का डबल अटैक देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग ने सुबह और शाम दोनों ही समय हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है. साफ है आज (6 जुलाई) शहर के लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने वाली है. रविवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बहुत हल्की तो कुछ जगह मध्यम स्तर की बारिश हुई थी. 

IMD के अनुसार, रविवार (5 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 37.0 डिग्री सेल्सियस और पालम में 36.7 डिग्री सेल्सियस रहा. इस दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं. 

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पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों के में दिल्ली के अधिकतम तापमान में लगभग एक से तीन डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 55 प्रतिशत दर्ज किया गया. 

आज हो सकता है मौसम का डबल अटैक

IMD के अनुसार, आज सोमवार (6 जुलाई) को शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. आज सुबह या दोपहर से पहले और शाम या रात के समय भी शहर के कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 30-40 किमी/घंटा रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.  

विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, उसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिर सकता है, लेकिन उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 2-3  डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 06 Jul 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER Mausam 2026
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