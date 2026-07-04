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Doppelganger: क्या सच में दुनिया में होते हैं एक शक्ल के 7 लोग? जानें इसके पीछे का साइंस और इसकी असलियत
Doppelganger: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक शक्ल के सात लोग होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
Doppelganger: यह बात दशकों से मानी जाती आ रही है कि दुनिया में हर इंसान के सात हमशक्ल होते हैं. हालांकि इस बात का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है और इसे लोक कथाओं पर ही आधारित एक मिथक माना जाता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक भले ही अनजान लोग एक दूसरे जैसे दिख सकते हैं लेकिन 100% एक जैसा चेहरा पाने की संभावना काफी कम होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 04 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Tags :Twins Look Alikes Doppelganger
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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Opinion