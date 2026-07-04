एडेलेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने चेहरे के कई अहम मापों का एनालिसिस किया और पाया कि दो अनजान लोगों के चेहरे के सभी मुख्य फीचर्स पूरी तरह से मेल खाने की संभावना लगभग 1 ट्रिलियन में से एक है. दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है इस वजह से ऐसा सटीक मेल लगभग नामुमकिन ही माना जाता है.