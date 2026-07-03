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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसीधा या गोल नहीं…हमेशा घुमावदार ही क्यों होता है केला? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान

सीधा या गोल नहीं…हमेशा घुमावदार ही क्यों होता है केला? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान

केला ऐसा फल है, जिसे शायद सभी खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि केला हमेशा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, चलिए जानें कि आखिर इसकी वजह क्या है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 03 Jul 2026 10:34 AM (IST)
केला ऐसा फल है, जिसे शायद सभी खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि केला हमेशा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, चलिए जानें कि आखिर इसकी वजह क्या है.

बाजार में फल खरीदते वक्त आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि सेब, अमरूद, संतरा जैसे फल गोल होते हैं, लेकिन केला हमेशा मुड़े हुए आकार में होता है. कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में केला किसी भी सामान्य फल की तरह से बिल्कुल सीधा और जमीन की ओर उगता है, लेकिन जैसे-जैसे यह बड़ा होता है, इसमें एक कर्व आ जाता है. चलिए जानें कि ऐसा कैसे होता है.

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आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर पेड़-पौधे के फल और उनकी जड़ें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे जमीन की ओर बढ़ते हैं. विज्ञान की दुनिया में इस सामान्य प्रक्रिया को पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है.
आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर पेड़-पौधे के फल और उनकी जड़ें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे जमीन की ओर बढ़ते हैं. विज्ञान की दुनिया में इस सामान्य प्रक्रिया को पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है.
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मगर केले के पौधे के साथ कुदरत का नियम पूरी तरह से उलट जाता है. केला ग्रेविटी के उस अंतर्निहित खिंचाव को पूरी तरह से नकार देता है और जमीन की ओर बढ़ने की बजाय ऊपर आसमान की तरफ सूरज की रोशनी की तरफ आकर्षित होने लगता है.
मगर केले के पौधे के साथ कुदरत का नियम पूरी तरह से उलट जाता है. केला ग्रेविटी के उस अंतर्निहित खिंचाव को पूरी तरह से नकार देता है और जमीन की ओर बढ़ने की बजाय ऊपर आसमान की तरफ सूरज की रोशनी की तरफ आकर्षित होने लगता है.
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वैज्ञानिक रिपोर्ट्स की मानें तो केला जैसे-जैसे बड़ा होने लगता है, वह सूरज की सीधी धूप पाने के लिए ऊपर की तरफ रुख करता है. ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ जाकर रोशनी की तरफ बढ़ने की इस उल्टी वैज्ञानिक प्रक्रिया को विज्ञान में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है.
वैज्ञानिक रिपोर्ट्स की मानें तो केला जैसे-जैसे बड़ा होने लगता है, वह सूरज की सीधी धूप पाने के लिए ऊपर की तरफ रुख करता है. ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ जाकर रोशनी की तरफ बढ़ने की इस उल्टी वैज्ञानिक प्रक्रिया को विज्ञान में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है.
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इसी वजह से जो केला अपनी शुरुआती स्टेज में बिल्कुल सीधा और नीचे की तरफ लटक रहा होता है, वह सूरज की रोशनी की चाहत में ऊपर की ओर मुड़ने लगता है. यही खिंचाव केले को उसका घुमावदार आकार देता है.
इसी वजह से जो केला अपनी शुरुआती स्टेज में बिल्कुल सीधा और नीचे की तरफ लटक रहा होता है, वह सूरज की रोशनी की चाहत में ऊपर की ओर मुड़ने लगता है. यही खिंचाव केले को उसका घुमावदार आकार देता है.
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केले के इस तरह से मुड़ने के पीछे पौधों में पाया जाने वाला एक खास ग्रोथ हार्मोन भी बड़ी भूमिका निभाता है, जिसे ऑक्सिन कहते हैं. जैसे ही केले के फल पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, यह हॉर्मोन धूप वाले हिस्से को छोड़कर पीछे की तरफ छाया वाले हिस्से में जमा हो जाता है.
केले के इस तरह से मुड़ने के पीछे पौधों में पाया जाने वाला एक खास ग्रोथ हार्मोन भी बड़ी भूमिका निभाता है, जिसे ऑक्सिन कहते हैं. जैसे ही केले के फल पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, यह हॉर्मोन धूप वाले हिस्से को छोड़कर पीछे की तरफ छाया वाले हिस्से में जमा हो जाता है.
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जिस हिस्से में ऑक्सिन हॉर्मोन ज्यादा होता है, वहां की कोशिकाएं बहुत तेजी से फैलने और बढ़ने लगती हैं. इसके विपरीत धूप वाले हिस्से की ग्रोथ थोड़ी धीमी रह जाती है. इस आंतरिक हार्मोन बदलाव की वजह से केले का छाया वाला हिस्सा ज्यादा लंबा और भारी हो जाता है, जबकि धूप वाला हिस्सा छोटा रह जाता है.
जिस हिस्से में ऑक्सिन हॉर्मोन ज्यादा होता है, वहां की कोशिकाएं बहुत तेजी से फैलने और बढ़ने लगती हैं. इसके विपरीत धूप वाले हिस्से की ग्रोथ थोड़ी धीमी रह जाती है. इस आंतरिक हार्मोन बदलाव की वजह से केले का छाया वाला हिस्सा ज्यादा लंबा और भारी हो जाता है, जबकि धूप वाला हिस्सा छोटा रह जाता है.
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दोनों तरफ के इस कम और ज्यादा विकास की वजह से केले का संतुलन बिगड़ता है और वह ऊपर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होता है. इसीलिए जब केला पूरी तरह से पककर आता है तो वह थोड़ा घुमावदार होता है.
दोनों तरफ के इस कम और ज्यादा विकास की वजह से केले का संतुलन बिगड़ता है और वह ऊपर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होता है. इसीलिए जब केला पूरी तरह से पककर आता है तो वह थोड़ा घुमावदार होता है.
Published at : 03 Jul 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Bananas Curved Negative Geotropism

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