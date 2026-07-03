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सीधा या गोल नहीं…हमेशा घुमावदार ही क्यों होता है केला? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान
केला ऐसा फल है, जिसे शायद सभी खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि केला हमेशा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, चलिए जानें कि आखिर इसकी वजह क्या है.
बाजार में फल खरीदते वक्त आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि सेब, अमरूद, संतरा जैसे फल गोल होते हैं, लेकिन केला हमेशा मुड़े हुए आकार में होता है. कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में केला किसी भी सामान्य फल की तरह से बिल्कुल सीधा और जमीन की ओर उगता है, लेकिन जैसे-जैसे यह बड़ा होता है, इसमें एक कर्व आ जाता है. चलिए जानें कि ऐसा कैसे होता है.
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Published at : 03 Jul 2026 10:34 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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