सीधा या गोल नहीं…हमेशा घुमावदार ही क्यों होता है केला? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान

जिस हिस्से में ऑक्सिन हॉर्मोन ज्यादा होता है, वहां की कोशिकाएं बहुत तेजी से फैलने और बढ़ने लगती हैं. इसके विपरीत धूप वाले हिस्से की ग्रोथ थोड़ी धीमी रह जाती है. इस आंतरिक हार्मोन बदलाव की वजह से केले का छाया वाला हिस्सा ज्यादा लंबा और भारी हो जाता है, जबकि धूप वाला हिस्सा छोटा रह जाता है.