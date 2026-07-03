अगर कुल आबादी में हिस्सेदारी की बात करें तो मौजूदा समय में भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा करीब 14-15 प्रतिशत के बीच ही माना जाता है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक देश की कुल आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़कर करीब 18.4 प्रतिशत पहुंच जाएगा.