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India Muslim Population 2050: 2050 तक भारत में कितनी होगी मुस्लिमों की आबादी, पॉपुलेशन में कितना हो जाएगा इनका हिस्सा?
भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है. हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिर साल 2050 तक देश में मुसलमानों की आबादी कितनी हो जाएगी. चलिए जानें.
India Muslim Population 2050: भारत की बदलती जनसंख्या और आबादी का ढांचा हमेशा से ही नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है. हाल ही में वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के रुझानों और धार्मिक आबादी के बदलावों को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की वैश्विक रिपोर्ट की मानें तो आने वाले दशकों में भारत की जनसंख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. इस रिपोर्ट में साल 2050 तक भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है. चालिए जानें कि 25 सालों के बाद देश में इनकी आबादी कितनी होगी.
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Published at : 03 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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