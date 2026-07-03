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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Muslim Population 2050: 2050 तक भारत में कितनी होगी मुस्लिमों की आबादी, पॉपुलेशन में कितना हो जाएगा इनका हिस्सा?

India Muslim Population 2050: 2050 तक भारत में कितनी होगी मुस्लिमों की आबादी, पॉपुलेशन में कितना हो जाएगा इनका हिस्सा?

भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है. हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिर साल 2050 तक देश में मुसलमानों की आबादी कितनी हो जाएगी. चलिए जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 03 Jul 2026 04:53 PM (IST)
भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है. हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिर साल 2050 तक देश में मुसलमानों की आबादी कितनी हो जाएगी. चलिए जानें.

India Muslim Population 2050: भारत की बदलती जनसंख्या और आबादी का ढांचा हमेशा से ही नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है. हाल ही में वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के रुझानों और धार्मिक आबादी के बदलावों को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की वैश्विक रिपोर्ट की मानें तो आने वाले दशकों में भारत की जनसंख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. इस रिपोर्ट में साल 2050 तक भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है. चालिए जानें कि 25 सालों के बाद देश में इनकी आबादी कितनी होगी.

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प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 31.1 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है. यह आंकड़ा आज की तुलना में काफी बड़ा है और इस भारी वृद्धि का सीधा असर वैश्विक रैंकिंग पर पड़ेगा.
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 31.1 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है. यह आंकड़ा आज की तुलना में काफी बड़ा है और इस भारी वृद्धि का सीधा असर वैश्विक रैंकिंग पर पड़ेगा.
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इस जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ ही भारत एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा और वह वर्तमान में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा. इसका सीधा अर्थ है कि साल 2050 तक भारत दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के रूप में उभरेगा.
इस जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ ही भारत एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा और वह वर्तमान में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा. इसका सीधा अर्थ है कि साल 2050 तक भारत दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के रूप में उभरेगा.
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अगर कुल आबादी में हिस्सेदारी की बात करें तो मौजूदा समय में भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा करीब 14-15 प्रतिशत के बीच ही माना जाता है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक देश की कुल आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़कर करीब 18.4 प्रतिशत पहुंच जाएगा.
अगर कुल आबादी में हिस्सेदारी की बात करें तो मौजूदा समय में भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा करीब 14-15 प्रतिशत के बीच ही माना जाता है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक देश की कुल आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़कर करीब 18.4 प्रतिशत पहुंच जाएगा.
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इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कुल जनसंख्या के भीतर इस समुदाय के प्रतिशत में तकरीबन 3 से 4 फीसदी की बढ़तरी दर्ज की जाएगी, जो देश के सामाजिक और जनसांख्यिकीय ताने-बाने को नया स्वरूप प्रदान करेगी.
इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कुल जनसंख्या के भीतर इस समुदाय के प्रतिशत में तकरीबन 3 से 4 फीसदी की बढ़तरी दर्ज की जाएगी, जो देश के सामाजिक और जनसांख्यिकीय ताने-बाने को नया स्वरूप प्रदान करेगी.
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इस अध्ययन में केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज की आबादी के रुझानों को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुमानों की मानें तो साल 2050 तक देश की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात थोड़ा कम हो सकता है.
इस अध्ययन में केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज की आबादी के रुझानों को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुमानों की मानें तो साल 2050 तक देश की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात थोड़ा कम हो सकता है.
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वर्तमान में जो अनुपात लगभग 79 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, वह आने वाले दशकों में घटकर 76 से 77 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है. आबादी का यह उतार-चढ़ाव विभिन्न समुदायों में जन्मदर और बदलती जीवन प्रत्याशा के कारण देखने को मिलेगा.
वर्तमान में जो अनुपात लगभग 79 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, वह आने वाले दशकों में घटकर 76 से 77 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है. आबादी का यह उतार-चढ़ाव विभिन्न समुदायों में जन्मदर और बदलती जीवन प्रत्याशा के कारण देखने को मिलेगा.
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इस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि साल 2050 में अकेले भारत में इतनी बड़ी तादात में मुस्लिम आबादी रहेगी, जो दुनिया के पांच बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों (पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश और खुद भारत) की कुल अनुमानित मुस्लिम जनसंख्या की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगी.
इस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि साल 2050 में अकेले भारत में इतनी बड़ी तादात में मुस्लिम आबादी रहेगी, जो दुनिया के पांच बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों (पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश और खुद भारत) की कुल अनुमानित मुस्लिम जनसंख्या की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगी.
Published at : 03 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
India Muslim Population Muslim Population 2050

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