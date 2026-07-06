ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 

ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि HYDRAA आम नागरिकों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के मामले में चुप्पी साधे हुए है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 06 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भतीजी के नाम पर बने एजुकेशनल कैंपस पर हंगामा मचा हुआ है. बीजेपी का आरोप है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार झील के बफर जोन में बने 'बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस' के मामले में AIMIM को बचाने की कोशिश कर रही है.

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि जमीन और रियल एस्टेट सौदों में कमीशन की लालसा में रेवंत रेड्डी की सरकार आम लोगों की आजीविका की अनदेखी कर रही है, जबकि AIMIM को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. 

बीजेपी ने क्या लगाए आरोप?

रेड्डी ने ये आरोप ऐसे समय लगाए हैं, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल केजी-पीजी कैंपस को दी गई मंजूरी के बारे में सरकारी अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जानकारी न होने का मामला गंभीरता से लिया. यह कैंपस कथित तौर पर यहां चंद्रयानगुट्टा में साल्कम चेरुवु झील के इलाके में बनाया गया है.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर AIMIM ओवैसी के बयान से सियासत, एनडीए नेताओं ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति सुरक्षा एजेंसी (HYDRAA) कांग्रेस सरकार के सेलेक्टिव रवैये का प्रतीक बन गई है.  उन्होंने कहा, 'HYDRAA आम नागरिकों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन सालकम चेरुवु की फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन में स्थित होने के आरोपों से घिरे बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के मामले में चुप्पी साधे हुए है.'

कांग्रेस कर रही वोट बैंक की राजनीति: किशन रेड्डी

उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की बार-बार की टिप्पणियों और विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड मांगे जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई.  रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार AIMIM को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मान रही है, जबकि ऐसा नहीं है.  उन्होंने कहा कि इस मामले ने कांग्रेस की 'वोट बैंक की राजनीति' और AIMIM के 'डबल स्टैंडर्ड' उजागर कर दिए हैं.

बता दें कि फातिमा ओवैसी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भतीजी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी हैं. उन्होंने लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी की है, जिसके बाद वह बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल (KG-PG) कैंपस की देखरेख कर रही हैं. अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा, 'अगर आप एक इमारत गिराएंगे तो हम 10 नई इमारतें खड़ी करेंगे.'

ये भी पढ़ें- इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन मामले पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें क्या कहा

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 06 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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