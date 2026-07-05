सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट का निर्माण खास तौर से अल साल्वाडोर के सबसे कुख्यात गिरोह लीडर, हिंसक अपराधी और आतंकवाद के संदिग्धों को कैद करने के लिए किया गया था. जेल को अधिकतम सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है. इससे भागना लगभग असंभव हो जाता है.