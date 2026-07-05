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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Dangerous Prison: ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जानें क्यों कहा जाता‌ है इसे धरती का नर्क?

Most Dangerous Prison: ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जानें क्यों कहा जाता‌ है इसे धरती का नर्क?

Most Dangerous Prison: दुनिया में एक ऐसी जेल है जिसे धरती का नर्क कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Most Dangerous Prison: दुनिया में एक ऐसी जेल है जिसे धरती का नर्क कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Most Dangerous Prison: दुनिया भर की जेल अपराधियों को कैद करने के लिए हैं. लेकिन एक ऐसी जेल है जिसे धरती का नर्क कहा जाता है. इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

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सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट का निर्माण खास तौर से अल साल्वाडोर के सबसे कुख्यात गिरोह लीडर, हिंसक अपराधी और आतंकवाद के संदिग्धों को कैद करने के लिए किया गया था. जेल को अधिकतम सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है. इससे भागना लगभग असंभव हो जाता है.
सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट का निर्माण खास तौर से अल साल्वाडोर के सबसे कुख्यात गिरोह लीडर, हिंसक अपराधी और आतंकवाद के संदिग्धों को कैद करने के लिए किया गया था. जेल को अधिकतम सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है. इससे भागना लगभग असंभव हो जाता है.
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कैदियों को बिस्तर, गद्दे या फिर तकिए नहीं दिए जाते. वे कठोर कंक्रीट या फिर लोहे के चबूतरे पर सोते हैं. इसी के साथ जेल के कड़े नियंत्रित वातावरण की वजह से सूरज की रोशनी और ताजी हवा तक पहुंच काफी सीमित है.
कैदियों को बिस्तर, गद्दे या फिर तकिए नहीं दिए जाते. वे कठोर कंक्रीट या फिर लोहे के चबूतरे पर सोते हैं. इसी के साथ जेल के कड़े नियंत्रित वातावरण की वजह से सूरज की रोशनी और ताजी हवा तक पहुंच काफी सीमित है.
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जेल में लगभग 40000 कैदियों को रखने की क्षमता है. बड़ी संख्या में कैदियों को एक साथ कॉम्पैक्ट बैरक में रखा जाता है. यहां 100 से ज्यादा कैदी सिर्फ कुछ स्वच्छता सुविधा के साथ एक ही रहने की जगह साझा कर सकते हैं.
जेल में लगभग 40000 कैदियों को रखने की क्षमता है. बड़ी संख्या में कैदियों को एक साथ कॉम्पैक्ट बैरक में रखा जाता है. यहां 100 से ज्यादा कैदी सिर्फ कुछ स्वच्छता सुविधा के साथ एक ही रहने की जगह साझा कर सकते हैं.
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यह जेल दुनिया की सबसे सख्त संचार नीतियों में से एक का पालन करती है. कैदियों को आमतौर पर परिवार के सदस्यों से मिलने या फिर उनसे बात करने की अनुमति नहीं होती. साथ ही वकील या फिर बाहरी आगंतुकों तक पहुंच भी काफी प्रतिबंधित है.
यह जेल दुनिया की सबसे सख्त संचार नीतियों में से एक का पालन करती है. कैदियों को आमतौर पर परिवार के सदस्यों से मिलने या फिर उनसे बात करने की अनुमति नहीं होती. साथ ही वकील या फिर बाहरी आगंतुकों तक पहुंच भी काफी प्रतिबंधित है.
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जेल की सुरक्षा एडवांस्ड निगरानी तकनीक द्वारा समर्थित सैकड़ों भारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाती है. सुविधा के अंदर हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जाती है. साथ ही भागने की किसी भी कोशिश को एक गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है.
जेल की सुरक्षा एडवांस्ड निगरानी तकनीक द्वारा समर्थित सैकड़ों भारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाती है. सुविधा के अंदर हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जाती है. साथ ही भागने की किसी भी कोशिश को एक गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है.
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जब भी कैदियों को उनकी जेल से बाहर ले जाया जाता है तो उन्हें कथित तौर पर हथकड़ी लगा दी जाती है, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं चीज को कंट्रोल करने वाले कठोर प्रोटोकॉल के साथ सख्त निगरानी में लाया जाता है.
जब भी कैदियों को उनकी जेल से बाहर ले जाया जाता है तो उन्हें कथित तौर पर हथकड़ी लगा दी जाती है, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं चीज को कंट्रोल करने वाले कठोर प्रोटोकॉल के साथ सख्त निगरानी में लाया जाता है.
Published at : 05 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
El Salvador Most Dangerous Prison CECOT

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