महाभारत और रामायण से लिया गया है भारत के इन हथियारों का नाम, यहां देख लें लिस्ट

भारतीय सेना की ताकत और तकनीक का लोहा आज दुनिया मानती है. लेकिन क्या आपको पता है कि सरहद पार गरजने वाले हमारे कई आधुनिक हथियारों के नाम रामायण, महाभारत और हमारे पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने जब भी कोई स्वदेशी मिसाइल, टैंक या रॉकेट लॉन्चर तैयार किया तो उसे ऐसी पहचान दी जो कि हमारे धार्मिक इतिहास को जोड़ती है. इन नामों के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि उस पौराणिक अस्त्र की असीम क्षमता औप अचूक वार करने की ताकत छिपी है. चलिए उन अस्त्रों के बारे में जानें.

अर्जुन टैंक की अचूक ताकत

भारतीय सेना का सबसे ताकतवर और स्वदेशी रूप से विकसित मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन है. इस शक्तिशाली टैंक का नाम महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है. जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का निशाना एकदम अचूक था और रथ दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था, ठीक उसी तरह से भारतीय सेना का यह टैंक भी दुश्मन की घेराबंदी करके सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है. पूरी तरह से स्वदेशी यह टैंक रेगिस्तान से लेकर दुर्गम इलाकों में भी सेना का भरोसेमंद साथी है.

अभेद्य सुरक्षा कवच भीष्म टैंक

भारतीय सेना के बेड़े में शामिल एक और महाशक्तिशाली टैंक का नाम भीष्म है. मूस रूप से रूसी तकनीक से बने इस टी-90एस टैंक को जब भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया तो इसका नाम महाभारत के भीष्म पितामह के नाम पर रखा गया था. भीष्म पितामह को जिस तरीके से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उनको युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन था, वैसे ही इस टैंक का अभेद्य कवच दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है.

यह भी पढ़ें: Pakistan Internet System: इन तरीकों से बैठे-बैठे पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम ठप कर सकता है भारत- खौफ में रहते हैं पड़ोसी

नाग मिसाइल का अचूक वार

भारतीय सेना की तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम नाग है, जो दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है. इस मिसाइल का नामकरण महाभारत काल के खतरनाक नाग-अस्त्र से प्रेरित होकर बनाया गया है. जिस तरीके से पौराणिक कथाओं में नाग अस्त्र एकबार छूटने के बाद दुश्मन का पीछा करके ही उसका अंत करता था, ठीक उसी तरह से यह आधुनिक मिसाइल भी एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के टैंक को ढूंढकर उसका सफाया करती है.

तबाही मचाने वाला पिनाका

दुश्मन की सेना पर पल भर में सैकड़ों रॉकेट बरसाने वाले भारत के खतरनाक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम पिनाका है. इस विध्वंसक सिस्टम का नाम भगवान शिव के पौराणिक और चमत्कारी धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है. मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के पिनाक धनुष की टंकार से ही धरती कांप उठती थी. आज भारतीय सेना का पिनाका सिस्टम भी जब सरहद पर गरजता है, तो इसकी मारक क्षमता और चंद सेकंड में दर्जनों रॉकेट दागने की रफ्तार से दुश्मन का इलाका दहल जाता है.

आधुनिक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस

दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइस ब्रह्मोस का नाम दो बेहद खास शब्दों के संगम से बना है. इसका पहला हिस्सा भारत के सबसे विनाशकारी पौराणिक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा मोसक्वा नदी से जुड़ा है. महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र को अंतिम और अचूक हथियार माना गया है, जिसका कोई तोड़ नहीं था.

सुदर्शन सिस्टम का सुरक्षा चक्र

भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए तोप आधारित वेपन सिस्टम का नाम सुदर्शन रखा गया है. आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का नाम भगवान श्रीकृष्ण के सबसे शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र से प्रेरित है. जिस तरह से सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को भेदकर ही वापस लौटता था, उसी तरह से नौसेना का यह सुदर्शन सिस्टम भी समंदर में भारत की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है.

अस्त्र मिसाइल का दबदबा

भारत द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई बियॉन्ड-विजुअल रेंज यानी दिखाई न देने वाली दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम अस्त्र है. इस मिसाइल का नाम संस्कृत के मूल शब्द अस्त्र से लिया गया है, जिसका अर्थ शास्त्रों में मंत्रों द्वारा संचालित होने वाला दिव्य प्रक्षेपास्त्र होता है. यह मिसाइल लड़ाकू विमानों से दागी जाती है और बिना सामने आए दुश्मन के विमान को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर देती है. इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि और आकाश जैसी मिसाइलें भी सीधे वेदों और प्राकृतिक तत्वों से प्रेरित हैं.

यह भी पढ़ें: Monsoon Session 2026: बादल गरजे ना गरजे इस मानसून संसद में उठेगा गदर, जानें इस मानसून सत्र क्या बड़ा करने जा रही सरकार