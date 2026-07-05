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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमहाभारत और रामायण से लिया गया है भारत के इन हथियारों का नाम, यहां देख लें लिस्ट

महाभारत और रामायण से लिया गया है भारत के इन हथियारों का नाम, यहां देख लें लिस्ट

भारतीय सेना और डीआरडीओ ने अपने आधुनिक घातक हथियारों जैसे अर्जुन, भीष्म, नाग, पिनाका और ब्रह्मोस का नाम रामायण और महाभारत के अजेय पात्रों और अस्त्रों के नाम पर रखा है. चलिए इसकी लिस्ट देखते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Jul 2026 06:58 PM (IST)
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भारतीय सेना की ताकत और तकनीक का लोहा आज दुनिया मानती है. लेकिन क्या आपको पता है कि सरहद पार गरजने वाले हमारे कई आधुनिक हथियारों के नाम रामायण, महाभारत और हमारे पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO  और भारतीय सेना ने जब भी कोई स्वदेशी मिसाइल, टैंक या रॉकेट लॉन्चर तैयार किया तो उसे ऐसी पहचान दी जो कि हमारे धार्मिक इतिहास को जोड़ती है. इन नामों के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि उस पौराणिक अस्त्र की असीम क्षमता औप अचूक वार करने की ताकत छिपी है. चलिए उन अस्त्रों के बारे में जानें.

अर्जुन टैंक की अचूक ताकत

भारतीय सेना का सबसे ताकतवर और स्वदेशी रूप से विकसित मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन है. इस शक्तिशाली टैंक का नाम महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है. जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का निशाना एकदम अचूक था और रथ दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था, ठीक उसी तरह से भारतीय सेना का यह टैंक भी दुश्मन की घेराबंदी करके सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है. पूरी तरह से स्वदेशी यह टैंक रेगिस्तान से लेकर दुर्गम इलाकों में भी सेना का भरोसेमंद साथी है.

अभेद्य सुरक्षा कवच भीष्म टैंक

भारतीय सेना के बेड़े में शामिल एक और महाशक्तिशाली टैंक का नाम भीष्म है. मूस रूप से रूसी तकनीक से बने इस टी-90एस टैंक को जब भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया तो इसका नाम महाभारत के भीष्म पितामह के नाम पर रखा गया था. भीष्म पितामह को जिस तरीके से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उनको युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन था, वैसे ही इस टैंक का अभेद्य कवच दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है.

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नाग मिसाइल का अचूक वार

भारतीय सेना की तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम नाग है, जो दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है. इस मिसाइल का नामकरण महाभारत काल के खतरनाक नाग-अस्त्र से प्रेरित होकर बनाया गया है. जिस तरीके से पौराणिक कथाओं में  नाग अस्त्र एकबार छूटने के बाद दुश्मन का पीछा करके ही उसका अंत करता था, ठीक उसी तरह से यह आधुनिक मिसाइल भी एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के टैंक को ढूंढकर उसका सफाया करती है.

तबाही मचाने वाला पिनाका

दुश्मन की सेना पर पल भर में सैकड़ों रॉकेट बरसाने वाले भारत के खतरनाक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम पिनाका है. इस विध्वंसक सिस्टम का नाम भगवान शिव के पौराणिक और चमत्कारी धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है. मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के पिनाक धनुष की टंकार से ही धरती कांप उठती थी. आज भारतीय सेना का पिनाका सिस्टम भी जब सरहद पर गरजता है, तो इसकी मारक क्षमता और चंद सेकंड में दर्जनों रॉकेट दागने की रफ्तार से दुश्मन का इलाका दहल जाता है.

आधुनिक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस

दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइस ब्रह्मोस का नाम दो बेहद खास शब्दों के संगम से बना है. इसका पहला हिस्सा भारत के सबसे विनाशकारी पौराणिक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा मोसक्वा नदी से जुड़ा है. महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र को अंतिम और अचूक हथियार माना गया है, जिसका कोई तोड़ नहीं था. 

सुदर्शन सिस्टम का सुरक्षा चक्र

भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए तोप आधारित वेपन सिस्टम का नाम सुदर्शन रखा गया है. आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का नाम भगवान श्रीकृष्ण के सबसे शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र से प्रेरित है. जिस तरह से सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को भेदकर ही वापस लौटता था, उसी तरह से नौसेना का यह सुदर्शन सिस्टम भी समंदर में भारत की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है.

अस्त्र मिसाइल का दबदबा

भारत द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई बियॉन्ड-विजुअल रेंज यानी दिखाई न देने वाली दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम अस्त्र है. इस मिसाइल का नाम संस्कृत के मूल शब्द अस्त्र से लिया गया है, जिसका अर्थ शास्त्रों में मंत्रों द्वारा संचालित होने वाला दिव्य प्रक्षेपास्त्र होता है. यह मिसाइल लड़ाकू विमानों से दागी जाती है और बिना सामने आए दुश्मन के विमान को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर देती है. इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि और आकाश जैसी मिसाइलें भी सीधे वेदों और प्राकृतिक तत्वों से प्रेरित हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Military Missiles Name Arjun Mbt Indian Army
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