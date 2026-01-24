प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?

डीजल लोकोमोटिव को पूरी क्षमता में आने के लिए समय चाहिए. इंजन बंद होने के बाद उसे दोबारा स्टार्ट करने में करीब 15 से 20 मिनट लग सकते हैं. इस दौरान काफी मात्रा में डीजल खर्च होता है. कई मामलों में जितना ईंधन स्टार्टिंग में लगता है, उतने में इंजन घंटों तक हल्की गति से चल सकता है. इसलिए छोटे स्टॉप पर इंजन बंद करना ईंधन बचत नहीं, बल्कि नुकसान बन जाता है.