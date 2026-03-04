हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहोली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें

होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें

होली के मौके पर भले इस साल बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, लेकिन पहले कई हिट फिल्में इस रंगों के त्योहार के समय रिलीज हो चुकी है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया था. तो आइए उन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

आज पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. बाजारों में रंग, पिचकारी और गुलाल की रौनक बढ़ने लगी है. हर तरफ त्योहार का उत्साह दिख रहा है. लेकिन इस बार बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक छोटी-सी कमी है. पहले जहां होली के मौके पर बड़ी हिंदी फिल्में रिलीज होती थीं और सिनेमाघरों में अलग ही माहौल बन जाता था, वहीं इस साल ऐसा कोई बड़ा रिलीज कैलेंडर में नजर नहीं आ रहा. फिर भी अगर आप होली पर फिल्में देखना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. पिछले कई सालों में होली के समय कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई. तो आइए उन फिल्मों की लिस्ट देखते है.

केसरी - अमेजन प्राइम वीडियो

साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी 'सरागढ़ी की लड़ाई' पर थी, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत इमोशनल और प्रभावशाली था. अक्षय कुमार का डायलॉग 'आज मेरी पगड़ी भी केसरिया' दर्शकों को बहुत पसंद आया था. फिल्म ने भारत में लगभग 155 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

तू झूठी मैं मक्कार - नेटफ्लिक्स

साल 2023 की रोमांटिक कॉमेडी तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नजर आई थी. कहानी आधुनिक रिश्तों, ब्रेकअप और कमिटमेंट की उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है. स्पेन में किए गए शूट और सीन ने इस फिल्म को आकर्षक बना दिया. फिल्म ने भारत में करीब 147 करोड़ रुपये की कमाई की और दुनियाभर में 220 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार किया.

बद्रीनाथ की दुल्हनिया - अमेजन प्राइम वीडियो 

होली रिलीज की बात हो और बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. कहानी छोटे शहर की प्रेम कहानी थी, लेकिन इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता का मजबूत संदेश भी छिपा था. फिल्म का गाना 'बद्री की दुल्हनिया' होली के मौके पर हर पार्टी में बजाया जाता है. बॉक्स ऑफिस पर भी इसने भारत में 117 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

रेस - नेटफ्लिक्स 

अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो साल 2008 में आई रेस भी होली के समय रिलीज हुई थी. इसमें सैफ अली खान और अक्षय खन्ना दो भाइयों के किरदार में थे, जिनकी जिंदगी रहस्यों और धोखे से भरी थी. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी के ट्विस्ट थे. जब भी लगा कि अब सच्चाई समझ में आ गई, कहानी अचानक मोड़ ले लेती थी. उस समय के फिल्म ने दुनियाभर से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

कहानी - अमेजन प्राइम वीडियो 

साल 2012 में आई कहानी भी होली के आसपास रिलीज हुई थी. इस फिल्म में विद्या बालन एक गर्भवती महिला के किरदार में थी, जो कोलकाता में अपने लापता पति को खोज रही होती है. फिल्म का आखिरी ट्विस्ट दर्शकों को चौंका देता है. सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और इसे खूब सराहा गया.

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Bollywood Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'द केरला स्टोरी 2' का राज, 'ओ रोमियो और 'बॉर्डर 2' को भी पछाड़ा
Tuesday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'द केरला स्टोरी 2' का राज, 'ओ रोमियो और 'बॉर्डर 2' को भी पछाड़ा
बॉलीवुड
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
बॉलीवुड
'रामायण' में 'लक्ष्मण' के किरदार के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं रवि दुबे, सोशल मीडिया पर दिखाई वर्कआउट की झलक
'रामायण' में 'लक्ष्मण' के किरदार के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं रवि दुबे, सोशल मीडिया पर दिखाई वर्कआउट की झलक
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget