होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें

आज पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. बाजारों में रंग, पिचकारी और गुलाल की रौनक बढ़ने लगी है. हर तरफ त्योहार का उत्साह दिख रहा है. लेकिन इस बार बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक छोटी-सी कमी है. पहले जहां होली के मौके पर बड़ी हिंदी फिल्में रिलीज होती थीं और सिनेमाघरों में अलग ही माहौल बन जाता था, वहीं इस साल ऐसा कोई बड़ा रिलीज कैलेंडर में नजर नहीं आ रहा. फिर भी अगर आप होली पर फिल्में देखना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. पिछले कई सालों में होली के समय कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई. तो आइए उन फिल्मों की लिस्ट देखते है.

केसरी - अमेजन प्राइम वीडियो

साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी 'सरागढ़ी की लड़ाई' पर थी, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत इमोशनल और प्रभावशाली था. अक्षय कुमार का डायलॉग 'आज मेरी पगड़ी भी केसरिया' दर्शकों को बहुत पसंद आया था. फिल्म ने भारत में लगभग 155 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

तू झूठी मैं मक्कार - नेटफ्लिक्स

साल 2023 की रोमांटिक कॉमेडी तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नजर आई थी. कहानी आधुनिक रिश्तों, ब्रेकअप और कमिटमेंट की उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है. स्पेन में किए गए शूट और सीन ने इस फिल्म को आकर्षक बना दिया. फिल्म ने भारत में करीब 147 करोड़ रुपये की कमाई की और दुनियाभर में 220 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार किया.

बद्रीनाथ की दुल्हनिया - अमेजन प्राइम वीडियो

होली रिलीज की बात हो और बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. कहानी छोटे शहर की प्रेम कहानी थी, लेकिन इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता का मजबूत संदेश भी छिपा था. फिल्म का गाना 'बद्री की दुल्हनिया' होली के मौके पर हर पार्टी में बजाया जाता है. बॉक्स ऑफिस पर भी इसने भारत में 117 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

रेस - नेटफ्लिक्स

अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो साल 2008 में आई रेस भी होली के समय रिलीज हुई थी. इसमें सैफ अली खान और अक्षय खन्ना दो भाइयों के किरदार में थे, जिनकी जिंदगी रहस्यों और धोखे से भरी थी. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी के ट्विस्ट थे. जब भी लगा कि अब सच्चाई समझ में आ गई, कहानी अचानक मोड़ ले लेती थी. उस समय के फिल्म ने दुनियाभर से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

कहानी - अमेजन प्राइम वीडियो

साल 2012 में आई कहानी भी होली के आसपास रिलीज हुई थी. इस फिल्म में विद्या बालन एक गर्भवती महिला के किरदार में थी, जो कोलकाता में अपने लापता पति को खोज रही होती है. फिल्म का आखिरी ट्विस्ट दर्शकों को चौंका देता है. सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और इसे खूब सराहा गया.