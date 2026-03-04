टी-20 विश्वकप का मंच सज चुका है और टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में हर गली मोहल्ले की टीवी और लोगों के मोबाइल में केवल कमेंट्री ही सुनाई पड़ रही है. लेकिन क्या आपने सोचा कि क्रिकेट के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो दिखाई तो देते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका मतलब और वजह पता ही नहीं होती, उन्हीं में से एक है LBW में दिया जाने वाला अंपायर्स कॉल डिसीजन. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने इसे खुलकर समझाया है.

क्या है अंपायर्स कॉल और कैसे करता है काम

वीडियो में एक्सपर्ट कहता है कि "क्रिकेट में बैटर LBW होगा या फिर अंपायर कॉल से फैसला लिया जाएगा ये कई बार ऑनफील्ड अंपायर के फैसले पर डिपेंड करता है जिसे अंपायर कॉल कहते हैं. लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये अंपायर्स कॉल है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो ये जान लें कि बैटर के LBW होने के लिए ये जरूरी है कि बॉल का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा विकेट की लाइन में पिच होना चाहिए और 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भी विकेट को हिट करना चाहिए." अब अगर ऐसे केस में बैटर DRS लेता है तो उसे आउट दिया जाएगा भले ही ऑनफील्ड अंपायर ने कोई भी फैसला लिया हो.

50 प्रतिशत वाला फैक्टर देखते हैं अंपायर

आगे शख्स कहता है कि "लेकिन अगर DRS में बॉल का 50 प्रतिशत से कम हिस्सा विकेट की लाइन में पिच हो रहा है या फिर 50 प्रतिशत से कम हिस्सा विकेट को हिट कर रहा है, तो ऐसे केस में डिसीजन डिपेंड करता है अंपायर कॉल पर. यानी अगर एक बार ऑनफील्ड अंपायर ने डिसीजन आउट दे दिया तो वो आउट ही रहेगा और अगर नॉ आउट दे दिया तो फिर वो नॉट आउट ही रहेगा."

ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि DRS में जो बॉल ट्रैक होती है वो असल में बॉल नहीं होती बल्कि अनुमान होता है जिसे कैमरा डेटा से बनाया जाता है. ऐसे में कहा ये भी जाता है कि बॉल ट्रैकिंग भी 100 प्रतिशत एक्यूरेट नहीं होती है. इसी एरर को डिफेंड करने के लिए बॉल का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हिट होने पर ही थर्ड अंपायर डिसीजन देता है वरना ऑनफील्ड अंपायर का ही डिसीजन माना जाता है. एबीपी लाइव वीडियो के दावे की पुष्टि नहीं करता है.

यूजर्स बोले, कमाल की बात बताई है भाई ने

वीडियो को anikett.thakurr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहुत अच्छा समझाया भाई आपने. एक और यूजर ने लिखा...आज मालूम पड़ा, वरना हम तो यूं ही देख रहे थे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कमाल की बात बताई है भाई आपने, मजा आ गया.

