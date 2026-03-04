हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित

LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित

वीडियो में एक्सपर्ट कहता है कि "क्रिकेट में बैटर LBW होगा या फिर अंपायर कॉल से फैसला लिया जाएगा ये कई बार ऑनफील्ड अंपायर के फैसले पर डिपेंड करता है जिसे अंपायर कॉल कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 Mar 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

टी-20 विश्वकप का मंच सज चुका है और टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में हर गली मोहल्ले की टीवी और लोगों के मोबाइल में केवल कमेंट्री ही सुनाई पड़ रही है. लेकिन क्या आपने सोचा कि क्रिकेट के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो दिखाई तो देते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका मतलब और वजह पता ही नहीं होती, उन्हीं में से एक है LBW में दिया जाने वाला अंपायर्स कॉल डिसीजन. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने इसे खुलकर समझाया है.

क्या है अंपायर्स कॉल और कैसे करता है काम

वीडियो में एक्सपर्ट कहता है कि "क्रिकेट में बैटर LBW होगा या फिर अंपायर कॉल से फैसला लिया जाएगा ये कई बार ऑनफील्ड अंपायर के फैसले पर डिपेंड करता है जिसे अंपायर कॉल कहते हैं.  लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये अंपायर्स कॉल है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो ये जान लें कि बैटर के LBW होने के लिए ये जरूरी है कि बॉल का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा विकेट की लाइन में पिच होना चाहिए और 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भी विकेट को हिट करना चाहिए." अब अगर ऐसे केस में बैटर DRS लेता है तो उसे आउट दिया जाएगा भले ही ऑनफील्ड अंपायर ने कोई भी फैसला लिया हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aniket Thakur (@anikett.thakurr)

50 प्रतिशत वाला फैक्टर देखते हैं अंपायर

आगे शख्स कहता है कि "लेकिन अगर DRS में बॉल का 50 प्रतिशत से कम हिस्सा विकेट की लाइन में पिच हो रहा है या फिर 50 प्रतिशत से कम हिस्सा विकेट को हिट कर रहा है, तो ऐसे केस में डिसीजन डिपेंड करता है अंपायर कॉल पर. यानी अगर एक बार ऑनफील्ड अंपायर ने डिसीजन आउट दे दिया तो वो आउट ही रहेगा और अगर नॉ आउट दे दिया तो फिर वो नॉट आउट ही रहेगा." 

ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि DRS में जो बॉल ट्रैक होती है वो असल में बॉल नहीं होती बल्कि अनुमान होता है जिसे कैमरा डेटा से बनाया जाता है. ऐसे में कहा ये भी जाता है कि बॉल ट्रैकिंग भी 100 प्रतिशत एक्यूरेट नहीं होती है. इसी एरर को डिफेंड करने के लिए बॉल का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हिट होने पर ही थर्ड अंपायर डिसीजन देता है वरना ऑनफील्ड अंपायर का ही डिसीजन माना जाता है. एबीपी लाइव वीडियो के दावे की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, कमाल की बात बताई है भाई ने

वीडियो को anikett.thakurr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहुत अच्छा समझाया भाई आपने. एक और यूजर ने लिखा...आज मालूम पड़ा, वरना हम तो यूं ही देख रहे थे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कमाल की बात बताई है भाई आपने, मजा आ गया.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

Published at : 04 Mar 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO What Is Umpire Call
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
ट्रेंडिंग
महिला ने अपने साथी को चलती मेट्रो के आगे दिया धक्का, लहू लुहान हुआ पूरा प्लेटफॉर्म, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
महिला ने अपने साथी को चलती मेट्रो के आगे दिया धक्का, लहू लुहान हुआ पूरा प्लेटफॉर्म, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
ट्रेंडिंग
पाइल्स का हुआ था ऑपरेशन, लोको पायलट ने पेंट उतार सीनियर अधिकारी को दिया सबूत, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, भड़के यूजर्स
पाइल्स का हुआ था ऑपरेशन, लोको पायलट ने पेंट उतार सीनियर अधिकारी को दिया सबूत, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से लड़ाई में कम पड़ेंगे अमेरिकी हथियार! पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बड़ी चेतावनी, क्या जीत जाएगा तेहरान?
ईरान से लड़ाई में कम पड़ेंगे अमेरिकी हथियार! पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बड़ी चेतावनी, क्या जीत जाएगा तेहरान?
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
'डर' से 'दामिनी' तक, जब इन फिल्मों में रंगों के बीच खुला सच, तो ट्विस्ट ने बदल दी पूरी कहानी
'डर' से 'दामिनी' तक, जब इन फिल्मों में रंगों के बीच खुला सच, तो ट्विस्ट ने बदल दी पूरी कहानी
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
जनरल नॉलेज
Holi 2026: कहां से शुरू हुआ होली पर गुजिया बनाने का रिवाज, जानें क्या है इसका इतिहास
कहां से शुरू हुआ होली पर गुजिया बनाने का रिवाज, जानें क्या है इसका इतिहास
यूटिलिटी
कार या बाइक पर लग गया होली का कलर, यहां जानें रंग छुड़ाने का बेस्ट तरीका
कार या बाइक पर लग गया होली का कलर, यहां जानें रंग छुड़ाने का बेस्ट तरीका
ट्रेंडिंग
पाइल्स का हुआ था ऑपरेशन, लोको पायलट ने पेंट उतार सीनियर अधिकारी को दिया सबूत, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, भड़के यूजर्स
पाइल्स का हुआ था ऑपरेशन, लोको पायलट ने पेंट उतार सीनियर अधिकारी को दिया सबूत, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget