निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'

बिहार में होली या दिवाली हो और सियासी गर्माहट ना देखी जाए तो इन त्योहारों का माहौल बन ही नहीं सकता. इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं. जेडीयू अपने कोटे से राज्यसभा की दो सीटों के लिए प्रत्याशी उतारेगी. इसके लिए रामनाथ ठाकुर और निशांत के नाम की चर्चा है. इस बीच जेडीयू से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

जेडीयू के एक वरिष्ट नेता ने निशांत कुमार की जगह किसी और का नाम सुझाया है. पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि अगर राज्यसभा जाना ही है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं जा सकते? निशांत की अगर एंट्री हो रही है तो उन्हें राज्यसभा ही क्यों जाना होगा?

'निशांत को करनी है बिहार की राजनीति'

सीनियर नेता का कहना है कि अगर निशांत की एंट्री राजनीति में जेडीयू के नेता करवा रहे हैं तो उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, केंद्र की नहीं. नीतीश कुमार ने एनडीए और खास तौर पर जेडीयू के लिए जो विरासत पिछले दो दशक में बनाई है उसको आगे निशांत बढ़ाएंगे, तो फिर वे (निशांत) दिल्ली क्यों जाएंगे?

देखा जाए तो जेडीयू नेता ने इशारों-इशारों में संकेत दिया है कि अगर राज्यसभा जाना है तो निशांत की जगह नीतीश कुमार को जाना चाहिए. नीतीश कुमार के एमएलसी कोटे की सीट पर निशांत बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे.

'बीजेपी क्या फैसला ले ले कोई नहीं जानता'

सवाल है कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है. ऐसे में जेडीयू नेता के दावे के बाद राजनीतिक जानकार बताते हैं कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री निश्चित है और राज्यसभा तो नहीं लेकिन अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो निशांत बिहार में डिप्टी सीएम होंगे. जब पूछा गया कि सीएम कौन होगा? इस पर कहा कि बीजेपी कब क्या फैसला ले कोई नहीं जानता. अगर ऐसे सियासी समीकरण बने तो निश्चित तौर पर बीजेपी चौंकाने वाला फैसला बिहार में ले सकती है.

