हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHoli 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप

Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप

होली का असली मजा तो रंगों के साथ मस्ती में है, लेकिन कुछ लोग रंगों से थोड़ा डरते हैं. वजह ये होती है कि हो सकता है रंग स्किन पर ज्यादा देर तक लगे रहे, चेहरे या बालों पर दाग-धब्बे पड़ जाएं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Feb 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

होली का त्योहार नजदीक आ चुका है. गली-मोहल्लों में अबीर-गुलाल की खुशबू फैलने लगी है, बच्चे और बड़े रंगों की खरीदारी में जुटे हैं, और बाजारों में होली के गीत गूंजने लगे हैं. होली का असली मजा तो रंगों के साथ मस्ती में है, लेकिन कुछ लोग रंगों से थोड़ा डरते हैं. वजह ये होती है कि हो सकता है रंग स्किन पर ज्यादा देर तक लगे रहे, चेहरे या बालों पर दाग-धब्बे पड़ जाएं, या स्किन और बालों को नुकसान हो. अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं जो रंगों से दूर भागते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे में आइए आज हम आपको कुछ आसान और असरदार नुस्खे बताते हैं, जिनकी मदद से आप बेफिक्र होकर होली खेल सकते है. 

होली खेलने के बाद जल्दी रंग साफ करने के आसान तरीके

1. होली खेलने से पहले सुरक्षा परत - होली खेलने से पहले पूरे चेहरे, हाथों और शरीर पर अच्छी तरह तेल लगाएं. तेल स्किन पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जिससे रंग सीधे त्वचा में नहीं घुसता. अगर संभव हो तो बालों में भी तेल लगाएं. इससे रंग बालों में नहीं जमेगा और धोने में आसानी होगी. ये सबसे आसान और असरदार तरीका है कि होली खेलने के बाद रंग आसानी से हट जाए और त्वचा को नुकसान न पहुंचे. 

2. होली के बाद दही-नींबू का तरीका - होली खेलने के बाद अगर रंग लगे रह गया है तो दही और नींबू का मिश्रण सबसे बढ़िया उपाय है. एक कटोरी में दही लें और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं, इसे अच्छे से फेंटकर चेहरे और शरीर पर हल्के हाथों से लगाएं, 5–10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. दही त्वचा को ठंडक और नमी देता है. नींबू दाग-धब्बे हल्का करता है. इसके बाद फेस वॉश या क्रीम लगाएं, त्वचा साफ और निखरी नजर आएगी. अगर सिर में रंग लग गया हो, तो दही सीधे जड़ों में लगाएं और थोड़ी देर रहने दें फिर हल्के शैम्पू से धो लें. रंग आसानी से निकल जाएगा और बाल मुलायम रहेंगे. 

3. बेसन और हल्दी वाला देसी उबटन - अगर रंग चेहरे पर पक्का चढ़ गया है, तो उबटन सबसे असरदार उपाय है.सबसे पहले नारियल तेल या सरसों का तेल लगाकर हल्का मसाज करें. 10 मिनट तेल लगाकर छोड़ दें. अब उबटन बनाएं. 3 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नींबू का रस, इसे मिलाकर पेस्ट तैयार करें. उबटन चेहरे और हाथों पर लगाएं  और थोड़ी देर छोड़ दें फिर नींबू के छिलके से हल्का रगड़ें, ठंडे पानी से धो लें. अगर रंग अभी भी रहता है, तो दोबारा उबटन अप्लाई करें. 

4. बेसन और तेल वाला उबटन – अगर आप नींबू का उबटन यूज नहीं करना चाहते, तो ये तरीका भी आसान और असरदार है. बेसन में कच्चा दूध, सरसों का तेल और हल्दी मिलाएं. इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने दें. जब उबटन सूख जाए, हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें. रंग आसानी से छूट जाता है, टैनिंग भी दूर होती है. 

यह भी पढ़ें - Holi Special Recipes 2026: त्योहार का मजा दोगुना करें इन टेस्टी और ट्रेडिशनल डिशेज के साथ, घर पर बनाएं खास पकवान

Published at : 25 Feb 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Holi 2026 Holi 2026 Tips Holi 2026 Special Holi 2026 Colour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ब्यूटी
महंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा
महंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा
ब्यूटी
घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क, 7 दिन में पाएं चमकती आंखें
घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क, 7 दिन में पाएं चमकती आंखें
ब्यूटी
सिर्फ 1 हफ्ते में स्किन में आ जाएगा निखार, रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स
सिर्फ 1 हफ्ते में स्किन में आ जाएगा निखार, रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget