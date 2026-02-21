हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holi 2026: भारत के अलावा कहां-कहां खेली जाती है होली, देख लीजिए लिस्ट

Holi 2026: होली सिर्फ भारत में ही नहीं मनाई जाती है बल्कि कुछ और देशों में भी मनाई जाती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Holi 2026: कुछ ही दिनों में रंगों का त्योहार होली आने वाला है. यह हिंदू परंपरा में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. यह फाल्गुन की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन के साथ शुरू होता है और इसके बाद रंग, संगीत और जश्न का दिन मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के अलावा और किन देशों में होली मनाई जाती है.

नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. भारत के बाद इस देश में होली को सबसे बड़े त्योहार में से एक माना जाता है. यह जश्न दो दिन तक चलता है. पहला दिन पहाड़ी इलाकों में और दूसरा तराई के मैदानों में.
बांग्लादेश में होली को डोल पुर्णिमा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है. यहां हिंदू समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत की तरफ हिंदू समुदाय पारंपरिक रीति रिवाज और मंदिर के समारोह के साथ होली मनाते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद भी त्योहार की भावना मजबूत बनी हुई है.
Published at : 21 Feb 2026 06:07 PM (IST)
