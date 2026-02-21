बांग्लादेश में होली को डोल पुर्णिमा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है. यहां हिंदू समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत की तरफ हिंदू समुदाय पारंपरिक रीति रिवाज और मंदिर के समारोह के साथ होली मनाते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद भी त्योहार की भावना मजबूत बनी हुई है.