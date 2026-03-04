पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात

Pink Saheli Smart Card: अब दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर का तरीका पूरी तरह डिजिटल हो गया है. कागजी गुलाबी टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड ने ले ली है. राजधानी की महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के जरिए सफर आसान हो गया है. लॉन्च के बाद से ही इसे लेकर काफी उत्सुकता है.

खासकर इस बात को लेकर कि कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. यह कार्ड दिल्ली परिवहन निगम यानी Delhi Transport Corporation की बसों में मान्य होगा और फ्री सफर की सुविधा देगा. चलिए आपको बताते हैं किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और कैसे करना होगा आवेदन.

कौन बनवा सकता है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सभी महिलाओं के लिए नहीं है. कार्ड के लिए सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिला आवदेन कर सकती हैं. इसके लिए उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए. दिल्ली के अलावा अगर कोई महिला एनसीआर में रहती है. तो वह इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी. सरकार ने साफ किया है कि यह कार्ड पर्सनल यूज के लिए होगा यानी किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.

कार्ड कैसे करेगा काम?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड है. इसमें लाभार्थी का बेसिक डेटा आधार से लिंक रहेगा. कार्ड पर एक क्यूआर कोड प्रिंट होगा. जिसे बस में स्कैन किया जाएगा. जैसे मेट्रो कार्ड टैप होता है. उसी तरह कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर इसे टैप करेंगे और ट्रिप दर्ज हो जाएगी. हर ट्रिप का रिकॉर्ड सिस्टम में सेव होगा. महिलाओं के लिए ट्रिप पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है. इस कार्ड से बार-बार टिकट लेने का झंझट खत्म होगा और डेटा की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी.

किन दस्तावेजों की जरूरत?

कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है. इसके साथ दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र देना होगा. जिससे परमामेंट नागरिकता की साबित हो सके. एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होगी. आवेदन के लिए शहर में करीब 50 केंद्र बनाए गए हैं. जहां सप्ताह के सातों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रोसेस चलेगी. काउंटर पर जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज वेरिफाई कराएं और रजिस्ट्रेशन पूरा करें. सही कागज साथ ले जाएं तो प्रोसेस तेजी से पूरी हो जाएगी और जल्द ही स्मार्ट कार्ड आपके हाथ में होगा.

