हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजॉर्डन में कितने शिया-कितने सुन्नी मुसलमान? एक क्लिक में देख लें आंकड़े

जॉर्डन में कितने शिया-कितने सुन्नी मुसलमान? एक क्लिक में देख लें आंकड़े

मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसी बीच यूएस ने जॉर्डन को लेकर एडवाइजरी जारी की है. आइए जानते हैं कि जॉर्डन में कितने शिया और सुन्नी मुसलमान हैं?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने नागरिकों से जॉर्डन और येरुशलम की यात्रा पर दोबारा सोचने की अपील की है.  जैसे-जैसे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है.  लोगों का ध्यान जॉर्डन की तरफ गया है. आइए जानते हैं कि जॉर्डन में कितने शिया और सुन्नी मुसलमान रहते हैं.

जॉर्डन में कुल मुस्लिम आबादी

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्मेंट ऑफ स्टेट और दूसरे इंटरनल असेसमेंट के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक जॉर्डन की कुल आबादी का लगभग 95.6% से 97.2% मुस्लिम है. यह जॉर्डन को इस इलाके के सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से एक जैसे देशों में से एक बनाता है. इस मुस्लिम मेजॉरिटी में ज्यादातर लोग खुद को सुन्नी मानते हैं. यहां पर शिया मुसलमान एक छोटी माइनॉरिटी हैं.

सुन्नी मुसलमानों की संख्या

जॉर्डन की कुल आबादी में सुन्नी मुसलमान लगभग 93.17% हैं. जॉर्डन में ज्यादातर सुन्नी इस्लामी कानून के शफी स्कूल को मानते हैं. देश का राज करने वाला परिवार हाशमी राजवंश भी सुन्नी ही है. राजशाही को अपनी कुछ मान्यता पैगंबर मुहम्मद के वंशज होने के दावे से मिलती है. यह सुन्नी इस्लाम में इसकी धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है.

शिया मुसलमानों की संख्या

शिया मुसलमान जॉर्डन की आबादी का लगभग 2.05% हैं. इराक या लेबनान जैसे देशों के उलट, जॉर्डन में बड़ी संख्या में मूल शिया आबादी नहीं है. जॉर्डन में ज्यादातर शिया मुसलमान रिफ्यूजी या फिर माइग्रेंट हैं, खासकर इराक, सीरिया और लेबनान से. UNHCR के डाटा के मुताबिक जॉर्डन में रजिस्टर्ड लगभग 28% इराकी रिफ्यूजी शिया हैं.

ड्रूज की भी छोटी आबादी

जॉर्डन में ड्रूज की भी एक छोटी आबादी है.  इनकी अनुमानित संख्या 20000 से 32000 के बीच है. यह मुख्य रूप से अजराक जैसे उत्तरी इलाकों में रहते हैं. जॉर्डन सरकार अधिकारी तौर पर ड्रूज को मुस्लिम मानती है. हालांकि उनके धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज आम सुन्नी और शिया इस्लाम से अलग हैं.

ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक

जॉर्डन की आबादी में ईसाई लगभग 1.11% से 2.1% हैं.  जॉर्डन में मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी ईसाई कम्युनिटी में से एक है. जॉर्डन के आधे से ज्यादा ईसाई ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हैं और कैथोलिक, सीरियन ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट की छोटी कम्युनिटी भी हैं. कुछ दूसरे धार्मिक ग्रुप भी हैं जिनमें बहाई, बौद्ध और हिंदू शामिल हैं. आबादी का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: इस देश में हाई हील्स पर लगा है बैन, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Iran ISRAEL ISRAEL IRAN WAR #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जॉर्डन में कितने शिया-कितने सुन्नी मुसलमान? एक क्लिक में देख लें आंकड़े
जॉर्डन में कितने शिया-कितने सुन्नी मुसलमान? एक क्लिक में देख लें आंकड़े
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी दौलत से आज के अरबपति भी पड़ जाएं फीके
दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी दौलत से आज के अरबपति भी पड़ जाएं फीके
जनरल नॉलेज
Switzerland Bunker Law: स्विट्जरलैंड में हर घर में बंकर बनाना क्यों जरूरी, जानें क्यों बनाया गया यह नियम?
स्विट्जरलैंड में हर घर में बंकर बनाना क्यों जरूरी, जानें क्यों बनाया गया यह नियम?
जनरल नॉलेज
Holi 2026: होली कैसे मनाते थे मुगल बादशाह, जानें बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के रिवाज?
होली कैसे मनाते थे मुगल बादशाह, जानें बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के रिवाज?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
रंगों की मस्ती के बीच छाए बॉलीवुड के ये चार्टबस्टर सॉन्ग्स, एक ने तो पार किए 1 बिलियन व्यूज
रंगों की मस्ती के बीच छाए बॉलीवुड के ये चार्टबस्टर सॉन्ग्स, एक ने तो पार किए 1 बिलियन व्यूज
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
यूटिलिटी
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
हेल्थ
CRISPR Blood Test For Cancer: क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget