जॉर्डन में कितने शिया-कितने सुन्नी मुसलमान? एक क्लिक में देख लें आंकड़े

मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने नागरिकों से जॉर्डन और येरुशलम की यात्रा पर दोबारा सोचने की अपील की है. जैसे-जैसे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है. लोगों का ध्यान जॉर्डन की तरफ गया है. आइए जानते हैं कि जॉर्डन में कितने शिया और सुन्नी मुसलमान रहते हैं.

जॉर्डन में कुल मुस्लिम आबादी

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्मेंट ऑफ स्टेट और दूसरे इंटरनल असेसमेंट के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक जॉर्डन की कुल आबादी का लगभग 95.6% से 97.2% मुस्लिम है. यह जॉर्डन को इस इलाके के सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से एक जैसे देशों में से एक बनाता है. इस मुस्लिम मेजॉरिटी में ज्यादातर लोग खुद को सुन्नी मानते हैं. यहां पर शिया मुसलमान एक छोटी माइनॉरिटी हैं.

सुन्नी मुसलमानों की संख्या

जॉर्डन की कुल आबादी में सुन्नी मुसलमान लगभग 93.17% हैं. जॉर्डन में ज्यादातर सुन्नी इस्लामी कानून के शफी स्कूल को मानते हैं. देश का राज करने वाला परिवार हाशमी राजवंश भी सुन्नी ही है. राजशाही को अपनी कुछ मान्यता पैगंबर मुहम्मद के वंशज होने के दावे से मिलती है. यह सुन्नी इस्लाम में इसकी धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है.

शिया मुसलमानों की संख्या

शिया मुसलमान जॉर्डन की आबादी का लगभग 2.05% हैं. इराक या लेबनान जैसे देशों के उलट, जॉर्डन में बड़ी संख्या में मूल शिया आबादी नहीं है. जॉर्डन में ज्यादातर शिया मुसलमान रिफ्यूजी या फिर माइग्रेंट हैं, खासकर इराक, सीरिया और लेबनान से. UNHCR के डाटा के मुताबिक जॉर्डन में रजिस्टर्ड लगभग 28% इराकी रिफ्यूजी शिया हैं.

ड्रूज की भी छोटी आबादी

जॉर्डन में ड्रूज की भी एक छोटी आबादी है. इनकी अनुमानित संख्या 20000 से 32000 के बीच है. यह मुख्य रूप से अजराक जैसे उत्तरी इलाकों में रहते हैं. जॉर्डन सरकार अधिकारी तौर पर ड्रूज को मुस्लिम मानती है. हालांकि उनके धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज आम सुन्नी और शिया इस्लाम से अलग हैं.

ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक

जॉर्डन की आबादी में ईसाई लगभग 1.11% से 2.1% हैं. जॉर्डन में मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी ईसाई कम्युनिटी में से एक है. जॉर्डन के आधे से ज्यादा ईसाई ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हैं और कैथोलिक, सीरियन ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट की छोटी कम्युनिटी भी हैं. कुछ दूसरे धार्मिक ग्रुप भी हैं जिनमें बहाई, बौद्ध और हिंदू शामिल हैं. आबादी का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: इस देश में हाई हील्स पर लगा है बैन, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा