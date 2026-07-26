#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदेश के इस राज्य में मिलती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां

देश के इस राज्य में मिलती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां

भारत के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, जबकि दिल्ली में सबसे कम छुट्टियां दी जाती हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी खूब सरकारी अवकाश रहता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 26 Jul 2026 07:35 PM (IST)
भारत के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, जबकि दिल्ली में सबसे कम छुट्टियां दी जाती हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी खूब सरकारी अवकाश रहता है.

देशभर में कामकाजी लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच अक्सर छुट्टियों की संख्या को लेकर चर्चा बनी रहती है. भारत जैसे विविधता भरे देश में हर राज्य के अपने अलग-अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और स्थानीय त्योहार होते हैं, जिनके आधार पर राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक छुट्टी तालिका तैयार करती हैं. यही वजह कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर सालाना छुट्टी की गिनतियों में काफी फर्क नजर आता है. चलिए जानें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं.

1/7
देशभर के राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन देखें तो झारखंड और असम दो ऐसे राज्य हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों तो सालभर में सबसे ज्यादा अवकाश मिलता है. इन दोनों राज्यों में सालाना कैलेंडर के तहत 33 या उससे भी ज्यादा छुट्टियां होती हैं.
देशभर के राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन देखें तो झारखंड और असम दो ऐसे राज्य हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों तो सालभर में सबसे ज्यादा अवकाश मिलता है. इन दोनों राज्यों में सालाना कैलेंडर के तहत 33 या उससे भी ज्यादा छुट्टियां होती हैं.
2/7
इसके अलावा सभी रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश भी कर्मचारियों को मिलता है. इस तरह इन राज्यों में स्थानीय पर्व-त्योहारों के चलते कर्मचारियों को दफ्तर से काफी राहत मिलती है.
इसके अलावा सभी रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश भी कर्मचारियों को मिलता है. इस तरह इन राज्यों में स्थानीय पर्व-त्योहारों के चलते कर्मचारियों को दफ्तर से काफी राहत मिलती है.
3/7
उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी स्थानीय और धार्मिक उत्सवों के आधार पर अच्छी-खासी छुट्टियां दी जाती हैं. इन राज्यों में सालभर के दौरान घोषित होने वाले सरकारी अवकाशों की संख्या 25 से 38 तक पहुंच जाती है.
उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी स्थानीय और धार्मिक उत्सवों के आधार पर अच्छी-खासी छुट्टियां दी जाती हैं. इन राज्यों में सालभर के दौरान घोषित होने वाले सरकारी अवकाशों की संख्या 25 से 38 तक पहुंच जाती है.
4/7
इन राज्यों में होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, महाकुंभ, छठ पूजा, तीज, गंगौर और स्थानीय महापुरुषों की जयंती जैसे मौकों पर राज्य सरकारों की ओर से विशेष तौर पर सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान किया जाता है.
इन राज्यों में होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, महाकुंभ, छठ पूजा, तीज, गंगौर और स्थानीय महापुरुषों की जयंती जैसे मौकों पर राज्य सरकारों की ओर से विशेष तौर पर सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान किया जाता है.
5/7
भले ही राज्यों की अपनी अलग-अलग स्थानीय छुट्टियां हैं लेकिन तीन राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं. 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी संस्थानों में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक अवकाश रहता है.
भले ही राज्यों की अपनी अलग-अलग स्थानीय छुट्टियां हैं लेकिन तीन राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं. 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी संस्थानों में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक अवकाश रहता है.
6/7
देश के सभी राज्यों की तुलना में राजधानी दिल्ली में सबसे कम सरकारी छुट्टियां घोषित की जाती हैं. दिल्ली में सालभर में महज 21 सार्वजनिक छुट्टियां ही दी जाती हैं.
देश के सभी राज्यों की तुलना में राजधानी दिल्ली में सबसे कम सरकारी छुट्टियां घोषित की जाती हैं. दिल्ली में सालभर में महज 21 सार्वजनिक छुट्टियां ही दी जाती हैं.
7/7
इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में केवल 5 दिन ही काम होता है और शनिवार व रविवार को पहले से ही साप्ताहिक अवकाश रहता है, जबकि कुछ विशेष कार्यालय शनिवार को भी खोले जाते हैं. इसलिए वहां पर यह नियम है.
इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में केवल 5 दिन ही काम होता है और शनिवार व रविवार को पहले से ही साप्ताहिक अवकाश रहता है, जबकि कुछ विशेष कार्यालय शनिवार को भी खोले जाते हैं. इसलिए वहां पर यह नियम है.
Published at : 26 Jul 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Public Holidays State With Highest Holidays

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
18000 फीट पर लड़ी गई थी भारत की ये जंग, इतने जवान हुए थे शहीद
18000 फीट पर लड़ी गई थी भारत की ये जंग, इतने जवान हुए थे शहीद
जनरल नॉलेज
E20 Janta Party: किसने शुरू किया E20 आंदोलन, क्यों मांगा जा रहा गडकरी का इस्तीफा?
किसने शुरू किया E20 आंदोलन, क्यों मांगा जा रहा गडकरी का इस्तीफा?
जनरल नॉलेज
FCRA Amendment Bill: FCRA से किस विदेशी पैसे को खतरा, जानें क्या हैं नियम?
FCRA से किस विदेशी पैसे को खतरा, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
Anti Paper Leak Law:पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?
पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
इंडिया
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget