देश के इस राज्य में मिलती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां

भले ही राज्यों की अपनी अलग-अलग स्थानीय छुट्टियां हैं लेकिन तीन राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं. 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी संस्थानों में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक अवकाश रहता है.