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देश के इस राज्य में मिलती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां
भारत के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, जबकि दिल्ली में सबसे कम छुट्टियां दी जाती हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी खूब सरकारी अवकाश रहता है.
देशभर में कामकाजी लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच अक्सर छुट्टियों की संख्या को लेकर चर्चा बनी रहती है. भारत जैसे विविधता भरे देश में हर राज्य के अपने अलग-अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और स्थानीय त्योहार होते हैं, जिनके आधार पर राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक छुट्टी तालिका तैयार करती हैं. यही वजह कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर सालाना छुट्टी की गिनतियों में काफी फर्क नजर आता है. चलिए जानें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:35 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion