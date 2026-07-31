'आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने...', तेज प्रताप ने CM सम्राट को बोला थैंक यू!
Tej Pratap Yadav News: छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के चलते तेज प्रताप यादव को जेल भेजा गया था. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है.
जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है. नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के बाद बेउर जेल भेजे जाने पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा है. इसके लिए वे सीएम सम्राट को खरी खोटी सुनाने से नहीं रुक रहे हैं.
सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने सीएम पर निशाना साधते हुए लिखा, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद. आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मजबूती से खड़ा होने का अवसर दिया. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 30, 2026
आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मजबूती से खड़ा होने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं। जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, और उसे हमेशा उठाता रहूंगा।
संघर्ष जारी… pic.twitter.com/IoX2tjWDoh
जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य- तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव ने लिखा, "मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं. जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, और उसे हमेशा उठाता रहूंगा. यह संघर्ष जारी रहेगा. फिलहाल तेज प्रताप यादव की यह प्रतिक्रिया चर्चाओं में आ गई है.
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तेज प्रताप ने सावन माह की दी बधाई
वहीं आगे उन्होंने सावन माह की बधाई भी दी. उन्होंने लिखा, "सावन की हार्दिक शुभकामनाएं. सम्राट चौधरी जी, सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना मत भूलिएगा, और पूरे श्रद्धाभाव से जल अर्पित करते रहिए.
प्रदर्शन के दौरान तेज प्रताप यादव को हुई थी जेल
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था. उन्हें पटना की बेउर जेल में रखा गया था. जेल से बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सम्राट चौधरी और उनकी सरकार पर हमलावर हैं.
बता दें कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. पुलिस का कहना था कि यह मामला बिहार बंद विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दर्ज किया गया था और जांच जारी है। फिलहाल तेज प्रताप यादव बाहर हैं और सत्ता पक्ष पर तीखे हमले बोल रहे हैं.
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