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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने...', तेज प्रताप ने CM सम्राट को बोला थैंक यू!

'आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने...', तेज प्रताप ने CM सम्राट को बोला थैंक यू!

Tej Pratap Yadav News: छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के चलते तेज प्रताप यादव को जेल भेजा गया था. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है. नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के बाद बेउर जेल भेजे जाने पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा है. इसके लिए वे सीएम सम्राट को खरी खोटी सुनाने से नहीं रुक रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने सीएम पर निशाना साधते हुए लिखा, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद. आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मजबूती से खड़ा होने का अवसर दिया. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."

जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य- तेज प्रताप यादव 

तेज प्रताप यादव ने लिखा, "मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं. जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, और उसे हमेशा उठाता रहूंगा. यह संघर्ष जारी रहेगा. फिलहाल तेज प्रताप यादव की यह प्रतिक्रिया चर्चाओं में आ गई है.

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तेज प्रताप ने सावन माह की दी बधाई

वहीं आगे उन्होंने सावन माह की बधाई भी दी. उन्होंने लिखा, "सावन की हार्दिक शुभकामनाएं. सम्राट चौधरी जी, सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना मत भूलिएगा, और पूरे श्रद्धाभाव से जल अर्पित करते रहिए.

प्रदर्शन के दौरान तेज प्रताप यादव को हुई थी जेल

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था. उन्हें पटना की बेउर जेल में रखा गया था. जेल से बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सम्राट चौधरी और उनकी सरकार पर हमलावर हैं.

बता दें कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. पुलिस का कहना था कि यह मामला बिहार बंद विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दर्ज किया गया था और जांच जारी है। फिलहाल तेज प्रताप यादव बाहर हैं और सत्ता पक्ष पर तीखे हमले बोल रहे हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS PATNA NEWS JJD
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