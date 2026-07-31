सरकार के इस कदम से खुश नहीं CJP, सौरव दास बोले- 'तो फिर सड़कों पर...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना का स्वागत किया है, जिसमें 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि CJP ने कहा कि इन मामलों को औपचारिक रूप से वापस लिया जाना चाहिए.

CJP ने चेतावनी दी है कि 25 जुलाई के जंतर-मंतर समझौते के तहत दिए गए आश्वासनों में किसी भी तरह की ढील हुई तो छात्र फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे. CJP प्रवक्ता सौरव दास ने PTI से बातचीत में कहा कि अधिसूचना की भाषा सरकार के वादे के अनुरूप नहीं है.

सौरव दास ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राथमिकी पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें बंद माना जा सकता है. हम इस बंद शब्द से खुश नहीं हैं. इसमें यह लिखा जाना चाहिए था कि प्राथमिकी वापस ले ली जाएंगी.’’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले दास

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है लेकिन यह स्थिति को गलत तरीके से समझने और गुमराह करने वाली बात है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्राथमिकी वापस नहीं ली जा सकती. ये अधिकार सरकार के पास हैं.’’ दास ने केंद्र सरकार से 25 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की अपील की.

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं करना चाहिए. 25 जुलाई को पूरे देश के सामने जंतर-मंतर समझौते के तहत जो आश्वासन दिए गए थे, सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए और अपने वादे का सम्मान करना चाहिए.’’

दिल्ली सरकार की तारीफ

सौरव दास ने आगे कहा कि अगर सरकार अपनी बात का मान नहीं रखती है, तो देश की युवा पीढ़ी उसे कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. दास ने कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए.

इनपुट-भाषा

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