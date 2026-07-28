यहां सड़कों पर लगे ह्यूमन रेफ्रिजरेटर, जानें कैसे करते हैं काम?

जब भी कोई व्यक्ति इसके अंदर रखी खास कुर्सी या जगह पर बैठता है, तो मशीन से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की बेहद ठंडी हवा बहने लगती है. यह ठंडी हवा इंसान के सीधे सिर, गर्दन, कंधों और पीठ पर पहुंचती है.