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यहां सड़कों पर लगे ह्यूमन रेफ्रिजरेटर, जानें कैसे करते हैं काम?
दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत देने के लिए ह्यूमन रेफ्रिजरेटर बनाया है, जो मात्र 10 मिनट में 5 डिग्री की हवा से शरीर को ठंडा कर थकान दूर करता है.
इस वक्त भले ही भारत में मानसून हो, लेकिन कई जगहों पर गर्मी भी कम नहीं है. ऐसे में एक ऐसा देश है, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू के सितम से लोगों को बचाने के लिए एक अनूठी तकनीक सामने आई है. इस स्थिति से निपटने और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वहां की सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर ह्यूमन रेफ्रिजरेटर तैयार किया है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें.
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Published at : 28 Jul 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Human Refrigerators Hiemon Box
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion