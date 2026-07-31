#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?

दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?

दिल्ली में 21 लाख में से 10.8 लाख पासपोर्ट रद्द हुए. चलिए जानें कि इसकी वजह क्या थी और कौन सा राज्य पासपोर्ट रद्द करने में लिस्ट में टॉप पर बना है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Jul 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

विदेश जाने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है. लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है. देश की राजधानी दिल्ली में जहां हर दो नए पासपोर्ट जारी होने पर एक पासपोर्ट रद्द हो रहा है, तो वहीं विदेश जाकर घूमने या बसने और भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के मामले में देश का एक राज्य सबसे आगा निकल गया है. आइए जानें कि दिल्ली में इतने पासपोर्ट क्यों रद्द हो रहे हैं और किस राज्य में यह दर आखिर सबसे ज्यादा बनी हुई है.

दिल्ली में पासपोर्ट जारी और रद्द करने के आंकड़े

विदेश राज्य मंत्री की ओर से संसद में दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, साल 2023 से 2025 के दौरान दिल्ली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत कुल 21 लाख नए पासपोर्ट जारी किए गए हैं. हालांकि, इसी टाइम के दौरान 10.8 लाख पासपोर्ट कैंसिल भी किए गए, जो जारी हुए कुल पासपोर्टों का लगभग आधा यानी 50 प्रतिशत है. साल 2023 में 7.2 लाख नए पासपोर्ट बने और 3.6 लाख रद्द हुए. इसके बाद 2024 में 6.9 लाख बने और 3.6 लाख कैंसिल हुए, जबकि 2025 में 7 लाख जारी होने पर 3.7 लाख पासपोर्ट रद्द किए गए.

कैसा है दिल्ली का पासपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर?

राजधानी दिल्ली में आवेदकों की सुविधा के लिए एक बड़ा पासपोर्ट नेटवर्क काम कर रहा है. दिल्ली शहर के अंदर तीन मुख्य पासपोर्ट सेवा केंद्र और 5 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी 1 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 4 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र सेवाएं दे रहे हैं. सरकार ने 2018 में 'कहीं से भी आवेदन करें' सुविधा और पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च करके प्रक्रिया को पहले की तुलना में बेहद सुलभ और आसान बना दिया है.

यह भी पढ़ें: भारत के इस शहर में बचा 4 महीने का पानी, कितने लोग रह जाएंगे प्यासे?


दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?

पासपोर्ट रद्द होने के प्रमुख कारण

अक्सर लोग पासपोर्ट रद्द होने का मतलब धोखधड़ी या उसे जब्त करना समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कई सारी व्यावहारिक प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं. सबसे बड़ा और मुख्य कारण पासपोर्ट का री-इश्यू होना होता है, जो रीन्यूअल कराने, व्यक्तिगत विवरण बदलने या पासपोर्ट के पन्ने खत्म होने पर किया जाता है. रीन्यूअल होते ही पुराना पासपोर्ट आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाता है या आवेदक को वापस लौटा दिया जाता है. इसके अलावा फर्जीवाड़े करने, आपराधिक मामलों में संलिप्तता, धोखाधड़ी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के तहत भी पासपोर्ट रद्द या जब्त किए जाते हैं.

पासपोर्ट सरेंडर में कौन सा राज्य टॉप पर?

विदेशी नागरिकता अपनाने और भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के मामले में गोवा राज्य देश में पहले स्थान पर बना है. विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की मानें तो देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा हुए कुल सरेंडर पासपोर्ट में अकेले गोवा की हिस्सेदारी करीब 40.45% है. इसके बाद पंजाब लगभग 13.79% के साथ दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है. गोवा के निवासियों में पुर्तगाली नागरिकता लेने का चलन अधिक है, जबकि पंजाब और गुजरात के लोग अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में बसने के कारण भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं.

भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट?

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों की मानें तो इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत में वर्तमान समय में 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट उपलब्ध है. पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भारत सरकार नागरिकों की विदेश यात्रा को नियंत्रित करने के लिए यह दस्तावेज जारी करती है. भारत जैसे विकासशील देश में पासपोर्ट धारकों की यह कम संख्या इस बात को दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा अभी भी देश के एक सीमित वर्ग तक ही पहुंच पाई है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. 


दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?

वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का कितना नंबर?

वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत इस बात से मापी जाती है कि उसके नागरिकों को कितने देशों में बिना वीजा के जाने की छूट मिलती है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट की स्थिति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट अब खिसककर 81वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि साल की शुरुआत में यह 75वें स्थान पर था. वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को दुनिया के केवल 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है.

यह भी पढ़ें: देश के किस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब, किस नंबर पर दिल्ली?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Delhi Passport Cancellations Goa Passport Surrender
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?
दिल्ली में 50% पासपोर्ट कैंसिल, जानें किस राज्य में सबसे बुरा हाल?
जनरल नॉलेज
क्या पूरे देश में होगा प्लास्टिक नोटों का ट्रायल, कैसे चुने जाते हैं शहर?
क्या पूरे देश में होगा प्लास्टिक नोटों का ट्रायल, कैसे चुने जाते हैं शहर?
जनरल नॉलेज
गुरुद्वारा साहिब में योग पर बैन क्यों, क्या सिख धर्म के खिलाफ है व्यायाम?
गुरुद्वारा साहिब में योग पर बैन क्यों, क्या सिख धर्म के खिलाफ है व्यायाम?
जनरल नॉलेज
कौन लेता है ITR फाइलिंग की डेट बढ़ाने का फैसला, क्या PM देते हैं दखल?
कौन लेता है ITR फाइलिंग की डेट बढ़ाने का फैसला, क्या PM देते हैं दखल?
Advertisement

वीडियोज

24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
इंडिया
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
विश्व
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget