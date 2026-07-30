देश के किस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब, किस नंबर पर दिल्ली?

दिल्ली एनसीआर इलाके में गुरुग्राम को अक्सर बाढ़ के सबसे ज्यादा आशंका वाले शहर के तौर पर देखा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बारिश के पानी का प्रबंध काफी ज्यादा खराब है. वहीं नोएडा का ड्रेनेज नेटवर्क इस इलाके में सबसे बढ़िया और कुशल माना जाता है.