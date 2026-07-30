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देश के किस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब, किस नंबर पर दिल्ली?
Delhi Drainage System: दिल्ली में ड्रेनेज की समस्या काफी बड़ी है. बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गईं और कई इलाके पानी से भरे तालाब बन गए. आइए जानते हैं देश के कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में.
Delhi Drainage System: मंगलवार को दिल्ली में कुछ घंटे तक भारी बारिश देखने को मिली. इसके बाद गर्मी से तो राहत मिली लेकिन शहर की लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या भी सामने आ गई. कई सड़कें पानी में डूब गई, ट्रैफिक थम गया और थोड़ी ही देर की बारिश में कई इलाके पानी से भरे तालाब जैसे लगने लगे. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के किन शहरों में ड्रेनेज की सबसे ज्यादा समस्या है और दिल्ली इस मामले में किस नंबर पर आती है.
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Published at : 30 Jul 2026 08:04 PM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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