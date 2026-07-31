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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी

'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद से पारित होने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 31 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद से पारित होने के बाद सियासत गरमा गई है. AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम हैं और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. वहीं, विधेयक पारित होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 के संसद से पारित होने के बाद AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा, "मैं एक मुस्लिम हूं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता. अगर मैं किसी और की इबादत करूंगा तो अपने मजहब के खिलाफ हो जाऊंगा." ओवैसी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है.

'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' में बताया अंतर

ओवैसी ने कहा कि जब 'जन गण मन' गाया जाता है, तो उसमें देश और उसके लोगों का सम्मान दिखाई देता है, जबकि 'वंदे मातरम' में देवी-देवताओं की आराधना का भाव शामिल है. उन्होंने कहा कि दोनों की प्रकृति अलग है और इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता.

राष्ट्रीय गीत के दर्जे पर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने कहा कि उनके अनुसार वर्ष 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने के मामले में बड़ी गलती की थी. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए संसद में कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था. उनका यह भी कहना था कि संविधान में कहीं भी 'राष्ट्रीय गीत' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है.

यह भी पढे़ंः ‘मृत्यु तक जेल में रहने की सजा संवैधानिक रूप से गलत नहीं...’, SC का बड़ी टिप्पणी

संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला

AIMIM सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

विधेयक पारित होने के बाद तेज हुई राजनीतिक बहस

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 के संसद से पारित होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. विपक्ष के कई नेताओं ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बता रही है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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