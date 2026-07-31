'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद से पारित होने के बाद सियासत गरमा गई है. AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम हैं और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. वहीं, विधेयक पारित होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 के संसद से पारित होने के बाद AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा, "मैं एक मुस्लिम हूं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता. अगर मैं किसी और की इबादत करूंगा तो अपने मजहब के खिलाफ हो जाऊंगा." ओवैसी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है.

'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' में बताया अंतर

ओवैसी ने कहा कि जब 'जन गण मन' गाया जाता है, तो उसमें देश और उसके लोगों का सम्मान दिखाई देता है, जबकि 'वंदे मातरम' में देवी-देवताओं की आराधना का भाव शामिल है. उन्होंने कहा कि दोनों की प्रकृति अलग है और इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता.

#WATCH | Delhi. On Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 passed in Rajya Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "When you sing ‘Jana Gana Mana’, what do you see in it? You see this country and its people. When you sing ‘Vande Mataram’, it involves the… pic.twitter.com/Bl9DVKD4xM — ANI (@ANI) July 30, 2026

राष्ट्रीय गीत के दर्जे पर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने कहा कि उनके अनुसार वर्ष 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने के मामले में बड़ी गलती की थी. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए संसद में कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था. उनका यह भी कहना था कि संविधान में कहीं भी 'राष्ट्रीय गीत' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है.

संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला

AIMIM सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

विधेयक पारित होने के बाद तेज हुई राजनीतिक बहस

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 के संसद से पारित होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. विपक्ष के कई नेताओं ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बता रही है.