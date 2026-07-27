रॉकेट भारी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना होता है. उन्हें पहले से मौजूद ईंधन को ऊपर उठाने के लिए भी काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है. इस कांसेप्ट को सियोलकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन द्वारा समझाया गया है.