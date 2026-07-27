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Rocket Fuel: अंतरिक्ष तक पहुंचने में कितना फ्यूल पी जाता है स्पेस क्राफ्ट?
Rocket Fuel: जब एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है तो वह काफी ज्यादा ईंधन खर्च करता है. आइए जानते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट कितने ईंधन की खपत करता है.
Rocket Fuel: अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है. इस वजह से रॉकेट अब तक बनी सबसे ज्यादा ईंधन खपत वाली मशीनों में से एक हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंतरिक्ष तक जाने के लिए एक रॉकेट को कितने ईंधन की जरूरत होती है? आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 27 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion