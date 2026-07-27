#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRocket Fuel: अंतरिक्ष तक पहुंचने में कितना फ्यूल पी जाता है स्पेस क्राफ्ट?

Rocket Fuel: अंतरिक्ष तक पहुंचने में कितना फ्यूल पी जाता है स्पेस क्राफ्ट?

Rocket Fuel: जब एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है तो वह काफी ज्यादा ईंधन खर्च करता है. आइए जानते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट कितने ईंधन की खपत करता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Rocket Fuel: जब एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है तो वह काफी ज्यादा ईंधन खर्च करता है. आइए जानते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट कितने ईंधन की खपत करता है.

Rocket Fuel: अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है. इस वजह से रॉकेट अब तक बनी सबसे ज्यादा ईंधन खपत वाली मशीनों में से एक हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंतरिक्ष तक जाने के लिए एक रॉकेट को कितने ईंधन की जरूरत होती है? आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/8
आधुनिक रॉकेट अपने कुल वजन का लगभग 85% से 90% प्रोपेलेंट के साथ उड़ान भरते हैं. जब तक वह अंतरिक्ष या फिर ऑर्बिट तक पहुंचते हैं तब तक यह सारा ईंधन लगभग जल जाता है.
आधुनिक रॉकेट अपने कुल वजन का लगभग 85% से 90% प्रोपेलेंट के साथ उड़ान भरते हैं. जब तक वह अंतरिक्ष या फिर ऑर्बिट तक पहुंचते हैं तब तक यह सारा ईंधन लगभग जल जाता है.
2/8
SpaceX के फाल्कन 9 का लॉन्च के समय वजन लगभग 5,49,000 किलोग्राम होता है. साथ ही इसमें लगभग 4,10,000 किलोग्राम ईंधन होता है. उड़ान के दौरान यह हर सेकंड लगभग 2500 किलोग्राम प्रोपेलेंट की खपत करता है.
SpaceX के फाल्कन 9 का लॉन्च के समय वजन लगभग 5,49,000 किलोग्राम होता है. साथ ही इसमें लगभग 4,10,000 किलोग्राम ईंधन होता है. उड़ान के दौरान यह हर सेकंड लगभग 2500 किलोग्राम प्रोपेलेंट की खपत करता है.
3/8
नासा के सैटर्न वी जिसे अपोलो मून मिशन के लिए बनाया गया था, ने लगभग 2.7 मिलियन किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया. साथ ही लिफ्ट ऑफ के दौरान लगभग 15000 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से इंधन जलाया.
नासा के सैटर्न वी जिसे अपोलो मून मिशन के लिए बनाया गया था, ने लगभग 2.7 मिलियन किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया. साथ ही लिफ्ट ऑफ के दौरान लगभग 15000 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से इंधन जलाया.
4/8
SpaceX का स्टारशिप लगभग 4.5 मिलियन किलोग्राम ईंधन ले जाता है और हर सेकंड लगभग 40,000 किलोग्राम ईंधन की खपत करता है. इससे यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक बन चुका है.
SpaceX का स्टारशिप लगभग 4.5 मिलियन किलोग्राम ईंधन ले जाता है और हर सेकंड लगभग 40,000 किलोग्राम ईंधन की खपत करता है. इससे यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक बन चुका है.
5/8
रॉकेट भारी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना होता है. उन्हें पहले से मौजूद ईंधन को ऊपर उठाने के लिए भी काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है. इस कांसेप्ट को सियोलकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन द्वारा समझाया गया है.
रॉकेट भारी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना होता है. उन्हें पहले से मौजूद ईंधन को ऊपर उठाने के लिए भी काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है. इस कांसेप्ट को सियोलकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन द्वारा समझाया गया है.
6/8
इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेलेंट ले जाने के बावजूद असल पे लोड जिसमें सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष यान शामिल होता है आमतौर पर रॉकेट के कुल लॉन्च वजन का सिर्फ एक प्रतिशत से चार प्रतिशत ही होता है.
इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेलेंट ले जाने के बावजूद असल पे लोड जिसमें सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष यान शामिल होता है आमतौर पर रॉकेट के कुल लॉन्च वजन का सिर्फ एक प्रतिशत से चार प्रतिशत ही होता है.
7/8
मिशन की जरूरत और इंजन के डिजाइन के आधार पर रॉकेट इंजन में आमतौर पर RP 1 केरोसिन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर लिक्विड मीथेन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है.
मिशन की जरूरत और इंजन के डिजाइन के आधार पर रॉकेट इंजन में आमतौर पर RP 1 केरोसिन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर लिक्विड मीथेन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है.
8/8
लॉन्च के बाद शुरुआती कुछ मिनट में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय रॉकेट को घने वायुमंडलीय दबाव का सामना करना पड़ता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है.
लॉन्च के बाद शुरुआती कुछ मिनट में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय रॉकेट को घने वायुमंडलीय दबाव का सामना करना पड़ता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है.
Published at : 27 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Rocket Fuel Spacecraft Fuel Consumption SpaceX Falcon 9 Fuel

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने उड़ाई नींद, इनके पीछे कौन?
CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने उड़ाई नींद, इनके पीछे कौन?
जनरल नॉलेज
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
जनरल नॉलेज
परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?
परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में ये चेहरे, क्या अलग से मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?
युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों
टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों
दिल्ली NCR
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
क्रिकेट
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget