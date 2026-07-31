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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए

रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए

अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर विराट कोहली ने उन्हें अपना पसंदीदा टेस्ट बल्लेबाजी साथी और स्लिप का सबसे भरोसेमंद फील्डर बताया. उन्होंने रहाणे के शानदार करियर की जमकर सराहना की.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 31 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें लगातार दिग्गज खिलाड़ियों की शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी अपने लंबे समय के साथी को खास अंदाज में विदाई दी. कोहली ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए रहाणे को अपना पसंदीदा टेस्ट बल्लेबाजी साथी और स्लिप का सबसे भरोसेमंद फील्डर बताया.

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर भारत की टेस्ट जर्सी में अजिंक्य रहाणे के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की. तस्वीर के साथ उन्होंने रहाणे के शानदार करियर की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दिया है और उन्हें अपने सफर पर गर्व होना चाहिए. कोहली ने यह भी कहा कि रहाणे स्लिप में सबसे सुरक्षित हाथों वाले फील्डर रहे और टेस्ट क्रिकेट में उनके सबसे पसंदीदा बल्लेबाजी साझेदार भी थे. उन्होंने रहाणे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से उनके लिए आशीर्वाद मांगा. अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो साझा कर इंटरनेशनल क्रिकेट और सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया. करीब दो दशक लंबे करियर में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं और मुश्किल परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई.


रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए

टेस्ट क्रिकेट में रहाणे ने भारत के लिए 85 मैचों की 144 पारियों में 5077 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक निकले. उन्होंने 38.46 की औसत और 49.50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. विदेशी परिस्थितियों में उनकी कई पारियां आज भी भारतीय क्रिकेट की यादगार पारियों में गिनी जाती हैं. वनडे क्रिकेट में रहाणे ने 90 मुकाबलों में 2962 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने तीन शतक और 24 अर्धशतक लगाए. टी20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई अहम मुकाबलों का हिस्सा रहे.

रहाणे सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि सफल कप्तान के रूप में भी याद किए जाएंगे. उन्होंने भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी छह मुकाबलों में की, जिसमें चार मैच जीते और दो ड्रॉ रहे. पांच या उससे अधिक टेस्ट में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तानों में उनका जीत प्रतिशत सबसे बेहतर रहा. उनकी कप्तानी में भारत ने 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 2-1 से हराकर ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज की. मेलबर्न टेस्ट में शानदार वापसी और गाबा में 32 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का अजेय रिकॉर्ड तोड़ना उनके कप्तानी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा. इससे पहले 2017 में धर्मशाला टेस्ट में भी उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

यह भी पढ़ें- रहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा, सचिन-युवराज और सूर्या ने किया भावुक पोस्ट

विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने कई यादगार टेस्ट साझेदारियां निभाईं और भारतीय क्रिकेट को अनेक ऐतिहासिक जीत दिलाईं. यही वजह है कि रहाणे के संन्यास पर कोहली का भावुक संदेश क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों को छू गया. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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