कागज का नोट गलता क्यों नहीं, कैसे होती है इसकी मेकिंग?

छपाई के बाद बैंक नोट की बड़ी शीट को कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके अलग-अलग नोट में काटा जाता है. छपाई में कमी, खराब सुरक्षा फीचर या फिर अलाइनमेंट की गलती का पता लगाने के लिए हर नोट की ऑटोमेटेड जांच की जाती है. सिर्फ उन्हीं नोट को बंडल किया जाता है जो क्वालिटी की सभी जांच में पास हो जाते हैं. इसके बाद उन्हें सरकुलेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी चेस्ट में भेजा जाता है.