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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये है दुनिया का सबसे अकेला शहर, जहां मरना भी मना है

ये है दुनिया का सबसे अकेला शहर, जहां मरना भी मना है

दुनिया में एक शहर अपनी भीषण ठंड और अनूठे नियम-कायदों के लिए प्रसिद्ध है, जहां मरने पर भी पाबंदी है. यहां बीमारों और वृद्धों को मृत्यु से पहले ही कहीं और भेज दिया जाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 27 Jul 2026 07:49 PM (IST)
दुनिया में एक शहर अपनी भीषण ठंड और अनूठे नियम-कायदों के लिए प्रसिद्ध है, जहां मरने पर भी पाबंदी है. यहां बीमारों और वृद्धों को मृत्यु से पहले ही कहीं और भेज दिया जाता है.

बर्फ की मोटी चादर से ढंका सुदूर उत्तरी छोर पर बसा एक ऐसा अनूठा शहर है, जो कि अपनी भौगोलिक बनावट और बेहद अजीबोगरीब सामाजिक नियम के लिए जाना जाता है. धरती के अंतिम कोने पर स्थित इस आबादी के क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ-साथ दिन और रात का चक्र एकदम अनोखा होता है. यहां इंसानों की सबसे कम आबादी रहती है और साथ ही यहां लोगों के मरने पर रोक है.

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नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्वालबार्ड द्वीपसमूह की एक घाटी में बसा लॉन्गईयरब्येन शहर धरती पर मानव आबादी की सबसे उत्तरी सीमा है. भौगोलिक रूप से यह जगह 78 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी ध्रुव से सिर्फ 1000 किलोमीटर के भी कम दूरी पर है.
नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्वालबार्ड द्वीपसमूह की एक घाटी में बसा लॉन्गईयरब्येन शहर धरती पर मानव आबादी की सबसे उत्तरी सीमा है. भौगोलिक रूप से यह जगह 78 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी ध्रुव से सिर्फ 1000 किलोमीटर के भी कम दूरी पर है.
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बड़े-बड़े पहाड़ों और प्राचीन ग्लेशियरों से घिरे इस बर्फीले शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 46.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है. यहां पर आम दिनों में भी औसतन तापमान माइनस 30 डिग्री तक रहता है.
बड़े-बड़े पहाड़ों और प्राचीन ग्लेशियरों से घिरे इस बर्फीले शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 46.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है. यहां पर आम दिनों में भी औसतन तापमान माइनस 30 डिग्री तक रहता है.
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बहुत सर्दी की वजह से यह पूरा इलाका हमेशा बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है. खास भौगोलिक स्थिति की वजह से लॉन्गईयरब्येन शहर साल में दो एकदम विपरीत मौसम का सामना करता है.
बहुत सर्दी की वजह से यह पूरा इलाका हमेशा बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है. खास भौगोलिक स्थिति की वजह से लॉन्गईयरब्येन शहर साल में दो एकदम विपरीत मौसम का सामना करता है.
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अप्रैल से अगस्त के अंत तक यहां पर 24 घंटे सूरज चमकता है और इस वक्त वहां आधी रात को भी उजाला रहता है. वहीं अक्टूबर से फरवरी तक पूरा शहर 24 घंटे अंधेरे की आगोश में रहता है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है.
अप्रैल से अगस्त के अंत तक यहां पर 24 घंटे सूरज चमकता है और इस वक्त वहां आधी रात को भी उजाला रहता है. वहीं अक्टूबर से फरवरी तक पूरा शहर 24 घंटे अंधेरे की आगोश में रहता है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है.
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लगभग 2500 की बेहद कम आबादी वाले इस सुदूर शहर में आधुनिक सुख-सुविधाएं काफी सीमित हैं. पूरे 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग और पर्यटक दैनिक सामान के लिए सिर्फ एक किराने की दुकान पर निर्भर हैं.
लगभग 2500 की बेहद कम आबादी वाले इस सुदूर शहर में आधुनिक सुख-सुविधाएं काफी सीमित हैं. पूरे 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग और पर्यटक दैनिक सामान के लिए सिर्फ एक किराने की दुकान पर निर्भर हैं.
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यहां गलियों या सड़कों के नाम की बजाय नंबर दिए गए हैं और ध्रुवीय भालू जैसे जीव घूमते रहते हैं, जिससे लोगों को घर से निकलते वक्त हथियार रखने की सलाह दी जाती है.
यहां गलियों या सड़कों के नाम की बजाय नंबर दिए गए हैं और ध्रुवीय भालू जैसे जीव घूमते रहते हैं, जिससे लोगों को घर से निकलते वक्त हथियार रखने की सलाह दी जाती है.
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साल 1950 से इस शहर में किसी भी शख्स के मरने पर शवों को दफनाने पर कानूनी रोक लगी है. दरअसल शून्य से कई गुना नीचे तापमान रहने की वजह से कब्रिस्तान में दफनाए गए शव गल नहीं पाते हैं.
साल 1950 से इस शहर में किसी भी शख्स के मरने पर शवों को दफनाने पर कानूनी रोक लगी है. दरअसल शून्य से कई गुना नीचे तापमान रहने की वजह से कब्रिस्तान में दफनाए गए शव गल नहीं पाते हैं.
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बहुत अधिक जमी हुई बर्फ की वजह से शव ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं. इसी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए यहां अंतिम संस्कार पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है. इसीलिए यहां बुजुर्गों को मरने से पहले कईं और ले जाना होता है.
बहुत अधिक जमी हुई बर्फ की वजह से शव ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं. इसी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए यहां अंतिम संस्कार पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है. इसीलिए यहां बुजुर्गों को मरने से पहले कईं और ले जाना होता है.
Published at : 27 Jul 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Longyearbyen Svalbard Loneliest City

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