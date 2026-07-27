ये है दुनिया का सबसे अकेला शहर, जहां मरना भी मना है

नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्वालबार्ड द्वीपसमूह की एक घाटी में बसा लॉन्गईयरब्येन शहर धरती पर मानव आबादी की सबसे उत्तरी सीमा है. भौगोलिक रूप से यह जगह 78 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी ध्रुव से सिर्फ 1000 किलोमीटर के भी कम दूरी पर है.