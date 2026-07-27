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ये है दुनिया का सबसे अकेला शहर, जहां मरना भी मना है
दुनिया में एक शहर अपनी भीषण ठंड और अनूठे नियम-कायदों के लिए प्रसिद्ध है, जहां मरने पर भी पाबंदी है. यहां बीमारों और वृद्धों को मृत्यु से पहले ही कहीं और भेज दिया जाता है.
बर्फ की मोटी चादर से ढंका सुदूर उत्तरी छोर पर बसा एक ऐसा अनूठा शहर है, जो कि अपनी भौगोलिक बनावट और बेहद अजीबोगरीब सामाजिक नियम के लिए जाना जाता है. धरती के अंतिम कोने पर स्थित इस आबादी के क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ-साथ दिन और रात का चक्र एकदम अनोखा होता है. यहां इंसानों की सबसे कम आबादी रहती है और साथ ही यहां लोगों के मरने पर रोक है.
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Published at : 27 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion