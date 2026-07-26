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Tuvalu Currency: तुवालु की करेंसी क्या है, यह भारत के 100 रुपये कितने?
Tuvalu Currency: तुवालु में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100 वहां की मुद्रा में कितने हो जाएंगे.
Tuvalu currency: प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के सबसे छोटे द्वितीय देश में से एक तुवालु की मुद्रा प्रणाली काफी अनोखी है और ज्यादातर देशों से अलग है. हालांकि यह तुवालुअन डॉलर के नाम से अपने सिक्के जारी करता है लेकिन कागजी मुद्रा के तौर पर यह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नोटों का ही इस्तेमाल करता है. क्योंकि तुवालुअन डॉलर की कीमत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले 1:1 के अनुपात में तय है इस वजह से इसकी कीमत भारतीय रुपये से काफी ज्यादा है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100 की तुलना तुवालु की मुद्रा से कैसे की जा सकती है.
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Published at : 26 Jul 2026 04:01 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion