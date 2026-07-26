तुवालु में अप्रैल 2025 में अपने पहले एटीएम और पीओएस टर्मिनल शुरू किए. ये मशीन सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ तुवालु द्वारा जारी किए गए स्थानीय प्रीपेड कार्ड को ही स्वीकार करती हैं. अंतर्राष्ट्रीय वीजा और मास्टरकार्ड यहां पर काम नहीं करते.