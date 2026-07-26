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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTuvalu Currency: तुवालु की करेंसी क्या है, यह भारत के 100 रुपये कितने?

Tuvalu Currency: तुवालु की करेंसी क्या है, यह भारत के 100 रुपये कितने?

Tuvalu Currency: तुवालु में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100 वहां की मुद्रा में कितने हो जाएंगे.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Tuvalu Currency: तुवालु में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100 वहां की मुद्रा में कितने हो जाएंगे.

Tuvalu currency: प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के सबसे छोटे द्वितीय देश में से एक तुवालु की मुद्रा प्रणाली काफी अनोखी है और ज्यादातर देशों से अलग है. हालांकि यह तुवालुअन डॉलर के नाम से अपने सिक्के जारी करता है लेकिन कागजी मुद्रा के तौर पर यह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नोटों का ही इस्तेमाल करता है. क्योंकि तुवालुअन डॉलर की कीमत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले 1:1 के अनुपात में तय है इस वजह से इसकी कीमत भारतीय रुपये से काफी ज्यादा है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100 की तुलना तुवालु की मुद्रा से कैसे की जा सकती है.

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तुवालु की आधिकारिक मुद्रा तुवालुअन डॉलर है. इसकी कीमत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले 1:1 पर निश्चित एक्सचेंज रेट पर तय की गई है. यानी कि इसकी कीमत ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा के बराबर है.
तुवालु की आधिकारिक मुद्रा तुवालुअन डॉलर है. इसकी कीमत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले 1:1 पर निश्चित एक्सचेंज रेट पर तय की गई है. यानी कि इसकी कीमत ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा के बराबर है.
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मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर 1 तुवालुअन डॉलर की कीमत लगभग ₹67.45 है. इसका मतलब है कि ₹100 लगभग 1.48 तुवालुअन डॉलर में बदल जाएंगे.
मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर 1 तुवालुअन डॉलर की कीमत लगभग ₹67.45 है. इसका मतलब है कि ₹100 लगभग 1.48 तुवालुअन डॉलर में बदल जाएंगे.
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तुवालु 5, 10, 20 और 50 सेंट के साथ-साथ $1 के अपने सिक्के बनाता है. हालांकि कागज की मुद्रा के लेन-देन के लिए आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नोट का ही इस्तेमाल किया जाता है.
तुवालु 5, 10, 20 और 50 सेंट के साथ-साथ $1 के अपने सिक्के बनाता है. हालांकि कागज की मुद्रा के लेन-देन के लिए आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नोट का ही इस्तेमाल किया जाता है.
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तुवालुअन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अलग से व्यापार नहीं होता. इसकी कीमत सीधे ऑस्ट्रेलिया के डॉलर से जुड़ी होती है और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के साथ-साथ स्थानीय मुद्रा के तौर पर काम करता है.
तुवालुअन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अलग से व्यापार नहीं होता. इसकी कीमत सीधे ऑस्ट्रेलिया के डॉलर से जुड़ी होती है और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के साथ-साथ स्थानीय मुद्रा के तौर पर काम करता है.
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नेशनल बैंक ऑफ तुवालु देश का एकमात्र कमर्शियल बैंक है जो पूरे द्विपीय देश में सरकार और निवासी दोनों को ही बैंकिंग सेवा देता है.
नेशनल बैंक ऑफ तुवालु देश का एकमात्र कमर्शियल बैंक है जो पूरे द्विपीय देश में सरकार और निवासी दोनों को ही बैंकिंग सेवा देता है.
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तुवालु में अप्रैल 2025 में अपने पहले एटीएम और पीओएस टर्मिनल शुरू किए. ये मशीन सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ तुवालु द्वारा जारी किए गए स्थानीय प्रीपेड कार्ड को ही स्वीकार करती हैं. अंतर्राष्ट्रीय वीजा और मास्टरकार्ड यहां पर काम नहीं करते.
तुवालु में अप्रैल 2025 में अपने पहले एटीएम और पीओएस टर्मिनल शुरू किए. ये मशीन सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ तुवालु द्वारा जारी किए गए स्थानीय प्रीपेड कार्ड को ही स्वीकार करती हैं. अंतर्राष्ट्रीय वीजा और मास्टरकार्ड यहां पर काम नहीं करते.
Published at : 26 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Australian Dollar Tuvalu Currency Tuvaluan Dollar

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