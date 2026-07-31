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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल

Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटे बच्चे को 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियों से तौलते हुए दिखाया गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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Viral Video: कई परिवार अपनी विश पूरी होने पर मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर मन्नत पूरी करते हैं. कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई नारियल या गुड़ अर्पित करता है, तो कुछ लोग बच्चे को तराजू में बैठाकर उसके बराबर प्रसाद या अन्य वस्तुएं तौलते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटे बच्चे को 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियों से तौलते हुए दिखाया गया है. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

बच्चे को 500-500 के नोटों से तौला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे को तराजू के एक पलड़े में बैठाया गया है. वहां कई लोग मौजूद हैं, जिनमें कुछ पुरुष और एक महिला भी दिखाई देती हैं. एक व्यक्ति बच्चे को संभालकर बैठाए रखता है, जबकि दूसरी तरफ एक महिला तराजू के दूसरे पलड़े में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां एक-एक करके रखती जाती है. इस दौरान बच्चा रोता हुआ भी नजर आता है. जब दोनों पलड़ों का वजन बराबर होने लगता है, तब वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति तराजू को ऊपर उठाकर दिखाता है. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है.

पोस्ट में क्या दावा किया गया?

इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि परिवार ने किसी धार्मिक स्थान पर मन्नत मांगी थी कि अगर उनके घर बच्चा होगा, तो वे उसे नोटों से तौलेंगे. पोस्ट में यह भी कहा गया कि मन्नत पूरी होने के बाद परिवार ने अपनी मन्नत निभाई और बच्चे को 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियों से तौला. पोस्ट के अनुसार, तौलने के बाद यह पैसा प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाएगा.

यह भी पढ़ें - ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला पर बंदर का हमला, हाथ पर काटा, Video वायरल 

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि मन्नत पूरी करने के बाद शायद इस रकम का आधा हिस्सा उसी परिवार के पास रहेगा. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि आखिर यह पैसा किसे दिया जाएगा. कुछ लोगों ने लिखा कि यह लोगों की मन्नत पूरी करने की परंपरा है, जबकि कई यूजर्स ने इसे अंधविश्वास बताया. एक अन्य यूजर ने किया की कि लोग कैसी-कैसी मन्नतें मांगते हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गांवों में आज भी इस तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं.

यह भी पढ़ें - Dakshineswar Railway Station Accident: Video: ट्रेन पर अचानक गिरा बिजली का तार, चिंगारी देखकर दहशत में यूजर्स

Published at : 31 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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