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कब और कैसे बनी दुनिया की पहली सबमरीन, कैसे होता था संचालन?
दुनिया की पहली सफल सबमरीन का निर्माण 1620 के करीब किया गया था. उस वक्त इसकी बनावट और इसे चलाने के तरीके ने पनडुब्बी को खास बना दिया था. चलिए इसके बारे में और जानते हैं.
समंदर की गहराइयों में पनडुब्बी महीनों तक गुप्त रूप से दुश्मन की तलाश करती हैं, तो इंसानी समझ दंग रह जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया और यह कितने गहरे पानी में चलती थी और इसका संचालन कैसे होता था, चलिए आज इस रिपोर्ट में जानें.
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Published at : 27 Jul 2026 07:51 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion