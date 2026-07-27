कब और कैसे बनी दुनिया की पहली सबमरीन, कैसे होता था संचालन?

आज के दौर से उस वक्त की सबमरीन बेहद अलग थी. उस पनडुब्बी की आंतरिक और बाहरी संरचना आज की लोहे या स्टील की सबमरीन जैसी नहीं थी. ड्रेबेल ने इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के मजबूत ढांचे का प्रयोग किया था और पूरे ढांचे को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उस पर वाटरप्रूफ चमड़ा चढ़ाया गया था.