#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकब और कैसे बनी दुनिया की पहली सबमरीन, कैसे होता था संचालन?

कब और कैसे बनी दुनिया की पहली सबमरीन, कैसे होता था संचालन?

दुनिया की पहली सफल सबमरीन का निर्माण 1620 के करीब किया गया था. उस वक्त इसकी बनावट और इसे चलाने के तरीके ने पनडुब्बी को खास बना दिया था. चलिए इसके बारे में और जानते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 27 Jul 2026 07:51 AM (IST)
दुनिया की पहली सफल सबमरीन का निर्माण 1620 के करीब किया गया था. उस वक्त इसकी बनावट और इसे चलाने के तरीके ने पनडुब्बी को खास बना दिया था. चलिए इसके बारे में और जानते हैं.

समंदर की गहराइयों में पनडुब्बी महीनों तक गुप्त रूप से दुश्मन की तलाश करती हैं, तो इंसानी समझ दंग रह जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया और यह कितने गहरे पानी में चलती थी और इसका संचालन कैसे होता था, चलिए आज इस रिपोर्ट में जानें.

1/7
दुनिया की पहली सबमरीन बनाने का श्रेय नीदरलैंड के प्रसिद्ध आविष्कारक कॉर्नेलिस ड्रेबेल को दिया जाता है. उन्होंने इसे 1620 में इंग्लैड की धरती पर बनाया था. बिना किसी आधुनिक मशीनों के और बिना किसी सीमित संसाधनों के साथ तैयार पनडुब्बी का परीक्षण लंदन की मशहूर थेम्स नदी में किया गया था.
दुनिया की पहली सबमरीन बनाने का श्रेय नीदरलैंड के प्रसिद्ध आविष्कारक कॉर्नेलिस ड्रेबेल को दिया जाता है. उन्होंने इसे 1620 में इंग्लैड की धरती पर बनाया था. बिना किसी आधुनिक मशीनों के और बिना किसी सीमित संसाधनों के साथ तैयार पनडुब्बी का परीक्षण लंदन की मशहूर थेम्स नदी में किया गया था.
2/7
इस खास मशीन और हैरान कर देने वाले नजारे को देखने के लिए खुद राजा जेम्स प्रथम भी वहां पर मौजूद थे. पानी के अंदर चलने वाली इस अनूठी संरचना ने उस दौर के तमाम वैज्ञानिकों और आम लोगों को पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया था.
इस खास मशीन और हैरान कर देने वाले नजारे को देखने के लिए खुद राजा जेम्स प्रथम भी वहां पर मौजूद थे. पानी के अंदर चलने वाली इस अनूठी संरचना ने उस दौर के तमाम वैज्ञानिकों और आम लोगों को पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया था.
3/7
आज के दौर से उस वक्त की सबमरीन बेहद अलग थी. उस पनडुब्बी की आंतरिक और बाहरी संरचना आज की लोहे या स्टील की सबमरीन जैसी नहीं थी. ड्रेबेल ने इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के मजबूत ढांचे का प्रयोग किया था और पूरे ढांचे को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उस पर वाटरप्रूफ चमड़ा चढ़ाया गया था.
आज के दौर से उस वक्त की सबमरीन बेहद अलग थी. उस पनडुब्बी की आंतरिक और बाहरी संरचना आज की लोहे या स्टील की सबमरीन जैसी नहीं थी. ड्रेबेल ने इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के मजबूत ढांचे का प्रयोग किया था और पूरे ढांचे को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उस पर वाटरप्रूफ चमड़ा चढ़ाया गया था.
4/7
बाहरी सीन को देखने के लिए उसमें कांच की छोटी-छोटी खिड़कियां लगाई गई थीं और पानी के रिसाव को रोकने के लिए खास सीलिंग का इस्तेमाल किया गया था. वैसे तो यह बनावट बहुत साधारण थी, लेकिन उस जमाने की इंजीनियरिंग के हिसाब से यह बहुत बड़ा आविष्कार था.
बाहरी सीन को देखने के लिए उसमें कांच की छोटी-छोटी खिड़कियां लगाई गई थीं और पानी के रिसाव को रोकने के लिए खास सीलिंग का इस्तेमाल किया गया था. वैसे तो यह बनावट बहुत साधारण थी, लेकिन उस जमाने की इंजीनियरिंग के हिसाब से यह बहुत बड़ा आविष्कार था.
5/7
वर्तमान समय की पनडुब्बियां भले ही डीजल इंजनों या उन्नत परमाणु रिऐक्टरों की शक्ति से चलती हों, लेकिन 17वीं सदी की इस पहली सबमरीन को चलाने का तरीका पूरी तरह इंसानी ताकत पर निर्भर था.
वर्तमान समय की पनडुब्बियां भले ही डीजल इंजनों या उन्नत परमाणु रिऐक्टरों की शक्ति से चलती हों, लेकिन 17वीं सदी की इस पहली सबमरीन को चलाने का तरीका पूरी तरह इंसानी ताकत पर निर्भर था.
6/7
उस वक्त इसे नाव की तरह से चलाया जाता था. नाव की तरह ही इसे आगे बढ़ाने के लिए अंदर बैठे नाविकों द्वारा लकड़ी के बड़े-बड़े चप्पू चलाए जाते थे. ये चप्पू पनडुब्बी के बाहरी किनारों से जुड़े होते थे, जहां से पानी अंदर न आ पाए इसके लिए चमड़े की खास सील लगाई गई थी.
उस वक्त इसे नाव की तरह से चलाया जाता था. नाव की तरह ही इसे आगे बढ़ाने के लिए अंदर बैठे नाविकों द्वारा लकड़ी के बड़े-बड़े चप्पू चलाए जाते थे. ये चप्पू पनडुब्बी के बाहरी किनारों से जुड़े होते थे, जहां से पानी अंदर न आ पाए इसके लिए चमड़े की खास सील लगाई गई थी.
7/7
यह पानी की सतह से केवल 12 से 15 फीट (लगभग 4 से 5 मीटर) की गहराई तक ही नीचे जा सकती थी और कुछ समय तक सुरक्षित पानी के अंदर रुक सकती थी. उस वक्त के हिसाब से यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी.
यह पानी की सतह से केवल 12 से 15 फीट (लगभग 4 से 5 मीटर) की गहराई तक ही नीचे जा सकती थी और कुछ समय तक सुरक्षित पानी के अंदर रुक सकती थी. उस वक्त के हिसाब से यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी.
Published at : 27 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
First Submarine History Of Submarine

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
चीन, बारिश या ब्रह्मपुत्र; हर साल बाढ़ में डूबते असम का जिम्मेदार कौन?
चीन, बारिश या ब्रह्मपुत्र; हर साल बाढ़ में डूबते असम का जिम्मेदार कौन?
जनरल नॉलेज
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
जनरल नॉलेज
किस राज्य में हुए हैं अब तक सबसे ज्यादा पेपर लीक, जानें सभी आंकड़े?
किस राज्य में हुए हैं अब तक सबसे ज्यादा पेपर लीक, जानें सभी आंकड़े?
जनरल नॉलेज
18000 फीट पर लड़ी गई थी भारत की ये जंग, इतने जवान हुए थे शहीद
18000 फीट पर लड़ी गई थी भारत की ये जंग, इतने जवान हुए थे शहीद
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहले किया किया सपोर्ट अब कसा तंज, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा- 'ये Gen-Z वाले...'
पहले किया किया सपोर्ट अब कसा तंज, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा- 'ये Gen-Z वाले...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
बॉलीवुड
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
स्पोर्ट्स
Mirabai Chanu Statement: लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
ट्रेंडिंग
10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल
10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल
टेक्नोलॉजी
अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों लपेट रहे हैं लोग?
अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों लपेट रहे हैं लोग?
जनरल नॉलेज
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget