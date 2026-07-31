'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में शुक्रवार (31 जुलाई) को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजली गरजने के अलावा तेज हवाएं भी चलेंगी. इसके अलावा उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अलावा यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

IMD के मुताबिक आज पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश के आसार हैं. इसके अलावा पंजाब के भी कई जिलों में बरसात का अलर्ट है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बारिश की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इस दौरान हवाओं की स्पीड 50 किमी प्रति घंटे होगी.

नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों में भी आज बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा, आंधी तूफान, बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है. इनके अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और कच्छ के इलाकों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां आंधी तूफान के अलावा बिजली कड़कने का अनुमान है.

दक्षिण भारत का हाल

IMD के मुताबिक दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश होगी. केरल और लक्षद्वीप में भी आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान हवाओं की स्पीड 60 किमी प्रति घंटे होगी.

दिल्ली का तापमान

दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है तो वहीं मुंबई में 28 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री होगा. चेन्नई में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने के आसार हैं. इन सबके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

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