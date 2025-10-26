हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAirplane Fuel: हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह

Airplane Fuel: हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह

Airplane Fuel: हवाई जहाज में पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एविएशन ग्रेड केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Airplane Fuel: हवाई जहाज में पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एविएशन ग्रेड केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है.

Airplane Fuel: जब भी हम किसी हवाई जहाज को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखते हैं तो यह सवाल मन में उठना लाजिमी है कि ऐसा कौन सा इंधन है जो इतनी बड़ी मशीन को घंटों तक उड़ाए रखता है. हवाई जहाज कार की तरह पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता बल्कि इसमें एविएशन ग्रेड केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

1/6
हवाई जहाज ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां पर तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम हो सकता है. केरोसिन का कम फ्रीजिंग प्वाइंट- 47 डिग्री सेल्सियस इसे तरल अवस्था में रखता है और साथ ही इंजन में बहने में मदद करता है. अगर डीजल की बात करें तो ऐसी ठंडी परिस्थितियों में वह जम सकता है और ईंधन लाइनों को ब्लॉक कर सकता है. इसके अलावा पेट्रोल काफी आसानी से वाष्पित हो जाता है जिससे आग लगने का खतरा रहता है.
हवाई जहाज ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां पर तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम हो सकता है. केरोसिन का कम फ्रीजिंग प्वाइंट- 47 डिग्री सेल्सियस इसे तरल अवस्था में रखता है और साथ ही इंजन में बहने में मदद करता है. अगर डीजल की बात करें तो ऐसी ठंडी परिस्थितियों में वह जम सकता है और ईंधन लाइनों को ब्लॉक कर सकता है. इसके अलावा पेट्रोल काफी आसानी से वाष्पित हो जाता है जिससे आग लगने का खतरा रहता है.
2/6
केरोसिन का फ्लैश प्वाइंट पेट्रोल से ज्यादा होता है। यानी कि केरोसिन को जलाने के लिए ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। इससे ईंधन भरने या फिर भंडारण के समय अचानक से आग लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है.
केरोसिन का फ्लैश प्वाइंट पेट्रोल से ज्यादा होता है। यानी कि केरोसिन को जलाने के लिए ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। इससे ईंधन भरने या फिर भंडारण के समय अचानक से आग लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है.
3/6
केरोसिन पेट्रोल या फिर डीजल की तुलना में प्रति लीटर ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है. इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बिल्कुल सही है.
केरोसिन पेट्रोल या फिर डीजल की तुलना में प्रति लीटर ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है. इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बिल्कुल सही है.
4/6
आधुनिक हवाई जहाज जेट या फिर टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें निरंतर, स्थिर दहन की जरूरत होती है. केरोसिन का केमिकल कंपोजिशन इसे बिना अचानक विस्फोट के स्थिर रूप से जलने देता है जो निरंतर ट्रस्ट को बनाए रखती है. टर्बाइन इंजनों के लिए डीजल काफी धीरे जलता है जबकि पेट्रोल काफी ज्यादा तेजी से जलता है.
आधुनिक हवाई जहाज जेट या फिर टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें निरंतर, स्थिर दहन की जरूरत होती है. केरोसिन का केमिकल कंपोजिशन इसे बिना अचानक विस्फोट के स्थिर रूप से जलने देता है जो निरंतर ट्रस्ट को बनाए रखती है. टर्बाइन इंजनों के लिए डीजल काफी धीरे जलता है जबकि पेट्रोल काफी ज्यादा तेजी से जलता है.
5/6
केरोसिन इंजन के पुर्जों को चिकनाई देने में भी काफी मदद करता है. इसे जरूरी पुर्जों पर ज्यादा घिसाव रुकता है और इंजन की आयु बढ़ती है.
केरोसिन इंजन के पुर्जों को चिकनाई देने में भी काफी मदद करता है. इसे जरूरी पुर्जों पर ज्यादा घिसाव रुकता है और इंजन की आयु बढ़ती है.
6/6
केरोसिन को अगर लंबे समय तक भी रखा जाए तो वह आसानी से खराब या फिर वाष्पित नहीं होता. यही वजह है कि विमान लंबी उड़ानों में सुरक्षित रूप से इंधन ले जा पाते हैं.
केरोसिन को अगर लंबे समय तक भी रखा जाए तो वह आसानी से खराब या फिर वाष्पित नहीं होता. यही वजह है कि विमान लंबी उड़ानों में सुरक्षित रूप से इंधन ले जा पाते हैं.
Published at : 26 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Tags :
Kerosene Jet Engine Airplane Fuel

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
बॉलीवुड
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
Embed widget