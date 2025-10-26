हवाई जहाज ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां पर तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम हो सकता है. केरोसिन का कम फ्रीजिंग प्वाइंट- 47 डिग्री सेल्सियस इसे तरल अवस्था में रखता है और साथ ही इंजन में बहने में मदद करता है. अगर डीजल की बात करें तो ऐसी ठंडी परिस्थितियों में वह जम सकता है और ईंधन लाइनों को ब्लॉक कर सकता है. इसके अलावा पेट्रोल काफी आसानी से वाष्पित हो जाता है जिससे आग लगने का खतरा रहता है.