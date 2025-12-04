इस धर्म वालों के लिए अलग ड्रिंक बनाती है कोल्ड ड्रिंक की यह कंपनी, हैरान कर देगी वजह

यह न सिर्फ धार्मिक नियमों के तहत स्वीकार्य होता है बल्कि कई लोग इसे सामान्य कोक से ज्यादा स्मूद और क्लासिक टेस्ट वाला भी बताते हैं. अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में यह पीले ढक्कन वाली कोक पासओवर के दिनों में चुपचाप बाजार में दस्तक देती है, और बड़ी संख्या में लोग इसे खास तौर पर खरीदने जाते हैं. कई बार तो इसका स्टॉक खत्म होने की नौबत भी आ जाती है.