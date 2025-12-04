दुनिया का सबसे ‘फेमिनिन’ देश, क्या है इसके नाम के पीछे की छिपी कहानी?

लेकिन असली तूफान तब आया जब 17वीं सदी में फ्रांस और इंग्लैंड इसकी खूबसूरती और सामरिक स्थिति पर फिदा हो गए. लगातार 14 बार दोनों देशों ने इसे जीतने की कोशिश की कभी फ्रांस हावी, कभी ब्रिटेन हावी रहा. इसी चक्कर में इसे Helen of the West भी कहा जाने लगा, क्योंकि जैसे ट्रॉय की हेलन पर राजाओं ने युद्ध किए थे, वैसे ही सेंट लूसिया पर राष्ट्र भिड़ते रहे.