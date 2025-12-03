एक्सप्लोरर
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
Gold Rate: इतनी रिकॉर्ड कीमतों में भी सोने ने भारत के खजाने को खाली कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्या ये खरीदारी किसी आने वाले आर्थिक तूफान से बचने की तैयारी थी?
अक्टूबर का महीना भारत की अर्थव्यवस्था पर ऐसा वार कर गया, जिसकी भनक लोगों को तो दूर, खुद बाजार को भी देर से लगी. सोने की चमक इस बार इतनी तेज निकली कि देश का ट्रेड डेफिसिट 42 बिलियन डॉलर की चोटी पर पहुंच गया. हैरानी की बात यह कि ज्वैलरी की बिक्री खास नहीं बढ़ी, लेकिन गोल्ड की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. सवाल यह कि जब कीमतें आसमान पर थीं, तब आखिर किसने इतना सोना खरीदा कि देश का महीनों का संतुलन एक ही झटके में बिगड़ गया?
Published at : 03 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Tags :Gold Rate Today Gold Rate Gold ETF
