अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?

सरकारी रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि इस बार सोने की डिमांड बड़े संस्थागत खरीदारों द्वारा उठाई गई. कई बुलियन ट्रेडर्स ने कीमतों में तेजी के बावजूद रणनीतिक भंडारण बढ़ाया है. ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हुआ है- रूस, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सोने का प्रवाह पुनर्गठित हो रहा है, जिसमें स्विट्जरलैंड और यूएई के जरिए भारत तक नए सोर्सिंग चैनल खुल गए हैं.