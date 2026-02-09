हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLongest Day Planet: अंतरिक्ष में किस ग्रह पर होता है सबसे लंबा दिन, जान लीजिए जवाब?

Longest Day Planet: अंतरिक्ष में किस ग्रह पर होता है सबसे लंबा दिन, जान लीजिए जवाब?

Longest Day Planet: ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ पृथ्वी के जैसे 24 घंटे नहीं होते. एक ग्रह ऐसा भी है जहां पर सबसे लंबा दिन होता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह ग्रह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Longest Day Planet: ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ पृथ्वी के जैसे 24 घंटे नहीं होते. एक ग्रह ऐसा भी है जहां पर सबसे लंबा दिन होता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह ग्रह.

Longest Day Planet: धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है. लेकिन हमारे सौरमंडल में हर ग्रह पृथ्वी के नियमों का पालन नहीं करता. एक ग्रह ऐसा है जहां पर एक दिन किसी भी ग्रह से सबसे लंबा होता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह ग्रह.

1/6
शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं. यह एक दिन को परिभाषित करता है. हैरानी की बात यह है कि यह सूर्य के चारों ओर एक कक्षा सिर्फ 225 दिनों के अंदर पूरी करता है. इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर एक पूरा साल बीत जाता है इससे पहले की ग्रह एक दिन और रात का चक्र पूरा करें.
शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं. यह एक दिन को परिभाषित करता है. हैरानी की बात यह है कि यह सूर्य के चारों ओर एक कक्षा सिर्फ 225 दिनों के अंदर पूरी करता है. इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर एक पूरा साल बीत जाता है इससे पहले की ग्रह एक दिन और रात का चक्र पूरा करें.
2/6
शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से घूमने का रिकॉर्ड रखता है. ऐसा माना जाता है कि इसकी धीमी गति इसके घने वायुमंडल और पिछले गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन से प्रभावित होती है.
शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से घूमने का रिकॉर्ड रखता है. ऐसा माना जाता है कि इसकी धीमी गति इसके घने वायुमंडल और पिछले गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन से प्रभावित होती है.
Published at : 09 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Solar System Venus Longest Day Planet

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Deadliest Weapons: दुनिया के 5 खतरनाक हथियार जो जंग के मैदान में मचा सकते है तबाही, एक तो पूरे देश को कर सकता है साफ
दुनिया के 5 खतरनाक हथियार जो जंग के मैदान में मचा सकते है तबाही, एक तो पूरे देश को कर सकता है साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Border 2: Varun Dhawan की Casting, Trolling और VFX पर खास बातचीत Nidhi Dutta के साथ
FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Deadliest Weapons: दुनिया के 5 खतरनाक हथियार जो जंग के मैदान में मचा सकते है तबाही, एक तो पूरे देश को कर सकता है साफ
दुनिया के 5 खतरनाक हथियार जो जंग के मैदान में मचा सकते है तबाही, एक तो पूरे देश को कर सकता है साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
लाइफस्टाइल
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
नौकरी
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget