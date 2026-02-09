शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं. यह एक दिन को परिभाषित करता है. हैरानी की बात यह है कि यह सूर्य के चारों ओर एक कक्षा सिर्फ 225 दिनों के अंदर पूरी करता है. इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर एक पूरा साल बीत जाता है इससे पहले की ग्रह एक दिन और रात का चक्र पूरा करें.