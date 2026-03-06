हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग

'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग

Raisina Dialogue 2026: नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में अमेरिकी टॉप अधिकारी क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया. चीन का नाम लेते हुए कहा कि हम वह गलती नहीं दोहराएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 06 Mar 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने साफ कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील में अमेरिका अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा. वे चीन के साथ 20 साल पहले हुई गलतियों को दोहराने नहीं देंगे, जहां अमेरिका ने बाजार खोल दिए और फिर चीन ने कई सेक्टर्स में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया.

हम भारत के साथ चीन वाली गलती नहीं करेंगे: लैंडाउ

लैंडाउ ने नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2026 में यह बात कही. उन्होंने कहा, 'भारत को समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ 20 साल पहले की थी. जहां हमने कहा था कि तुम बाजार डेवलप करो और फिर अगले ही पल तुम हमें कई कमर्शियल चीजों में हरा रहे हो.'

उन्होंने 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी को दोहराया और कहा कि इसका मतलब 'अमेरिका अकेला' नहीं है. बल्कि यह दूसरे देशों के साथ ऐसे सहयोग करने की बात है जो दोनों के नेशनल इंटरेस्ट में हो. लैंडाउ ने कहा, 'अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं है. जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को फिर महान बनाना चाहते हैं, वैसे ही वे भारत के प्रधानमंत्री या दूसरे लीडर्स से भी उम्मीद करते हैं कि वे अपने देश को महान बनाएं.'

ट्रेड डील से दोनों देशों को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा: लैंडाउ

ट्रेड डील पर लैंडाउ ने बहुत पॉजिटिव बात कही. उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील अब 'फिनिश लाइन' के करीब है. वे बोले, 'हम इस ट्रेड डील को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं जो अब फिनिश लाइन पर है.' इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बड़ा बूस्ट मिलेगा.

उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत पर जोर देते हुए कहा कि 21वीं सदी में भारत का उभार होगा क्योंकि यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. अमेरिका-भारत की पार्टनरशिप चैरिटी या सोशल वर्क नहीं है, बल्कि दोनों के इंटरेस्ट में है. लैंडाउ ने कहा, 'मैं यहां सोशल वर्क या चैरिटी करने नहीं आया हूं. मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यह हमारे देश के हित में है और हम मानते हैं कि भारत के हित में भी है कि हमारी पार्टनरशिप गहरी हो.'

'अमेरिका फर्स्ट' नीति में उलझी ट्रेड डील

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 'अमेरिका फर्स्ट' के तहत ट्रेड पॉलिसी को सख्ती से लागू कर रहा है. पहले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे, लेकिन हाल के महीनों में अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर बात हुई और टैरिफ कम करने की दिशा में कदम उठाए गए. लैंडाउ ने साफ किया कि कोई भी डील अमेरिकी लोगों के लिए फेयर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है. ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति.

रायसीना डायलॉग में लैंडाउ अमेरिकी डेलीगेशन के लीडर थे और उन्होंने डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, काउंटरनारकोटिक्स जैसे मुद्दों पर भी भारतीय अधिकारियों से बात की. ट्रेड के अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को एनर्जी का बेहतर सोर्स बन सकता है, खासकर जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिक्कतें हैं. फिलहाल ट्रेड डील के फाइनल होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए बड़ा मौका है. लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यह डील बैलेंस्ड और रेसिप्रोकल होगी, ताकि कोई एक देश दूसरे पर हावी न हो.

Published at : 06 Mar 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump America First Policy US-India Trade Deal US Israel Iran War Raisina Dialogue 2026 Christopher Landau
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग
'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
इंडिया
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं! ED ने मुंबई में 10-12 ठिकानों पर छापेमारी, RCOM से जुड़े लोगों से पूछताछ
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं! ED ने मुंबई में 10-12 ठिकानों पर छापेमारी, RCOM से जुड़े लोगों से पूछताछ
इंडिया
तेलंगाना को मिला नया राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ल को दी गई जिम्मेदारी
तेलंगाना को मिला नया राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ल को दी गई जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
स्पोर्ट्स
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विश्व
US Israel Iran War: भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
ट्रेंडिंग
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
शिक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget