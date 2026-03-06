हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!

Nitish Kumar Rajya Sabha News: नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के पास भी कई अहम जिम्मेदारी है. अब अगर मुख्यमंत्री का पद नीतीश छोड़ रहे हैं तो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी जेडीयू को मिल जाए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री अब दिल्ली जाने की तैयारी में हैं. बहुत जल्द बिहार को नया सीएम मिल जाएगा. इससे सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज है कि बीजेपी की ये साजिश है. विपक्ष भले साजिश करार दे रहा है, लेकिन सवाल है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से मान गए? 

बीजेपी के पास अभी कई अहम जिम्मेदारियां

सबसे पहले अभी बिहार की मौजूदा सरकार को समझें तो जेडीयू से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वहीं बीजेपी कोटे से दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं. एक विजय कुमार सिन्हा तो दूसरे सम्राट चौधरी हैं. सम्राट चौधरी के पास ही गृह विभाग की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही बिहार विधानसभा में स्पीकर भी बीजेपी का है. यानी नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के पास भी कई अहम जिम्मेदारी है.

बिहार छोड़ने से पहले क्या चाहते हैं नीतीश कुमार?

जेडीयू के एक नेता ने नाम न छापने पर बताया कि नीतीश कुमार ने मजबूती के साथ बीजेपी के सामने अपनी बात रखी है. यह साफ कहा है कि अभी जिस तरह से बीजेपी के पास जो भी जिम्मेदारियां हैं वो नई सरकार के गठन के बाद जेडीयू को मिल जाए. यानी नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो गृह विभाग, दो-दो डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू कोटे से रहेगा. 

अब देखने वाली बात होगी कि इस शर्त को बीजेपी कितना मानती है. बता दें कि यह पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग जैसे अहम विभाग को छोड़ा था. अब गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग से यह बात तो साफ है कि नीतीश कुमार भले दिल्ली जा रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि बिहार की कमान जेडीयू के पास रहे.

हालांकि इतना आसान नहीं है कि बीजेपी गृह विभाग को छोड़ दे या फिर विधानसभा अध्यक्ष पद को जाने दे. दो डिप्टी सीएम में भले कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं होगी लेकिन इन दोनों मांगों पर जरूर पेच फंसेगा. अब देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है और कौन सीएम एवं डिप्टी सीएम बनता है. चर्चा है कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. अब बिहार में जेडीयू की जिम्मेदारी निशांत के हाथों होगी.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
