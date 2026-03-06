एक्सप्लोरर
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है. आइए जानें कि कौन से मुस्लिम देश साइंस और तकनीक की दुनिया में आगे हैं और उनकी रैंकिंग क्या है.
मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर भी उभर रही है जो दुनिया को हैरान कर रही है. ये है मुस्लिम देशों की 'टेक्नोलॉजी पावरहाउस' बनने की होड़. युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के शोर में दबी इन खबरों के बीच 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025' के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कैसे मुस्लिम देश तेल की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एआई (AI), स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर भविष्य की नींव रख रहे हैं. आइए जानें.
1/7
2/7
Published at : 06 Mar 2026 09:06 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया के किस देश में सोलर पैनल सबसे सस्ते, कौन-सा देश इन्हें बनाने में सबसे आगे?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया का अनोखा शहर, जहां मांस तो दूर अंडा खाना भी है अपराध, नियम तोड़ा तो मिलती है सख्त सजा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
दुनिया के किन देशों पर था फारस का राज, ईरान बनने तक कैसे सिमट गईं इसकी सीमाएं?
जनरल नॉलेज
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion