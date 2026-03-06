हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?

यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है. आइए जानें कि कौन से मुस्लिम देश साइंस और तकनीक की दुनिया में आगे हैं और उनकी रैंकिंग क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Mar 2026 09:06 AM (IST)
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है. आइए जानें कि कौन से मुस्लिम देश साइंस और तकनीक की दुनिया में आगे हैं और उनकी रैंकिंग क्या है.

मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर भी उभर रही है जो दुनिया को हैरान कर रही है. ये है मुस्लिम देशों की 'टेक्नोलॉजी पावरहाउस' बनने की होड़. युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के शोर में दबी इन खबरों के बीच 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025' के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कैसे मुस्लिम देश तेल की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एआई (AI), स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर भविष्य की नींव रख रहे हैं. आइए जानें.

1/7
दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक (Science and Technology) के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं. इस रेस में मुस्लिम देश भी अब पीछे नहीं हैं. 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी विकास के मामले में मुस्लिम देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे शीर्ष पर बना हुआ है.
दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक (Science and Technology) के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं. इस रेस में मुस्लिम देश भी अब पीछे नहीं हैं. 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी विकास के मामले में मुस्लिम देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे शीर्ष पर बना हुआ है.
2/7
पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों ने अपनी पहचान केवल 'ऑयल इकोनॉमी' के रूप में नहीं, बल्कि 'इनोवेशन हब' के तौर पर बनाई है. इस इंडेक्स में यूएई ने 30वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 32वें स्थान से बेहतर है. यह यूएई के इतिहास की अब तक की सबसे शानदार रैंकिंग मानी जा रही है.
पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों ने अपनी पहचान केवल 'ऑयल इकोनॉमी' के रूप में नहीं, बल्कि 'इनोवेशन हब' के तौर पर बनाई है. इस इंडेक्स में यूएई ने 30वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 32वें स्थान से बेहतर है. यह यूएई के इतिहास की अब तक की सबसे शानदार रैंकिंग मानी जा रही है.
Published at : 06 Mar 2026 09:06 AM (IST)
