अल्पाइन इलाकों में गायें आमतौर पर बड़े पहाड़ी चरागाहों में आजादी से चरती हैं. यहां कोहरा, घने जंगल और उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से जानवरों को देखकर पहचानना मुश्किल होता है. गाय के गले में बंधी घंटी से लगातार आवाज आती है. इसकी मदद से किसान उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.