हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCows Wear Bells: इस देश में गायों के गले में बंधी होती है घंटी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Cows Wear Bells: इस देश में गायों के गले में बंधी होती है घंटी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Cows Wear Bells: स्विट्जरलैंड में गायों के गले में घंटियां बांधी जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Cows Wear Bells: स्विट्जरलैंड में गायों के गले में घंटियां बांधी जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Cows Wear Bells: अगर आप स्वीटजरलैंड या फिर दूसरे अल्पाइन देशों के पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपको अक्सर खुले चारागाहों में घूमती हुई गायें नजर आएंगी. लेकिन इन गायों के गले में आपको बड़ी-बड़ी घंटियां भी बंधी दिखेंगी. आइए जानते हैं कि यहां गायों के गले में घंटियां क्यों बांधी जाती हैं.

अल्पाइन इलाकों में गायें आमतौर पर बड़े पहाड़ी चरागाहों में आजादी से चरती हैं. यहां कोहरा, घने जंगल और उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से जानवरों को देखकर पहचानना मुश्किल होता है. गाय के गले में बंधी घंटी से लगातार आवाज आती है. इसकी मदद से किसान उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.
अल्पाइन इलाकों में गायें आमतौर पर बड़े पहाड़ी चरागाहों में आजादी से चरती हैं. यहां कोहरा, घने जंगल और उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से जानवरों को देखकर पहचानना मुश्किल होता है. गाय के गले में बंधी घंटी से लगातार आवाज आती है. इसकी मदद से किसान उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.
गाय की घंटियां झुंड के तालमेल को बनाए रखने में भी मदद करती हैं. आमतौर पर ग्रुप में सबसे आगे या फिर सबसे ज्यादा वजन वाली गाय सबसे बड़ी और भारी घंटी पहनती है. दूसरी गाय चरते समय अपने आप इस आवाज के पीछे-पीछे चलती हैं.
गाय की घंटियां झुंड के तालमेल को बनाए रखने में भी मदद करती हैं. आमतौर पर ग्रुप में सबसे आगे या फिर सबसे ज्यादा वजन वाली गाय सबसे बड़ी और भारी घंटी पहनती है. दूसरी गाय चरते समय अपने आप इस आवाज के पीछे-पीछे चलती हैं.
Published at : 06 Mar 2026 07:31 AM (IST)
