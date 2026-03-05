हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के टॉप देश जहां नल का पानी ही है 100% मिनरल वॉटर, देख लीजिए पूरी लिस्ट

दुनिया के टॉप देश जहां नल का पानी ही है 100% मिनरल वॉटर, देख लीजिए पूरी लिस्ट

दुनिया में साफ पानी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ देशों ने बेहतर जल प्रबंधन और सख्त नियमों से इसे सुरक्षित रखा है. आइए जानें कि किन देशों में नल का पानी ही मिनरल वॉटर जैसा शुद्ध माना जाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Mar 2026 10:18 AM (IST)
दुनिया में साफ पानी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ देशों ने बेहतर जल प्रबंधन और सख्त नियमों से इसे सुरक्षित रखा है. आइए जानें कि किन देशों में नल का पानी ही मिनरल वॉटर जैसा शुद्ध माना जाता है.

भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग पानी को उबालकर या फिल्टर लगाकर पीते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां घर के नल से निकलने वाला पानी सीधे पीने लायक होता है। वहां बोतलबंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल है कि आखिर किन देशों में इतना साफ और सुरक्षित पानी मिलता है? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और पर्यावरण सूचकांकों के आधार पर यहां पूरी जानकारी दी जा रही है।

1/7
संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, धरती पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% से 3% हिस्सा ही मीठा पानी (Freshwater) है. इसमें से भी बहुत कम हिस्सा सीधे पीने लायक है. इसी वजह से साफ और सुरक्षित पेयजल आज बड़ी चुनौती है. कई देशों में पानी की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ देश इस मामले में दुनिया में आगे हैं.
संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, धरती पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% से 3% हिस्सा ही मीठा पानी (Freshwater) है. इसमें से भी बहुत कम हिस्सा सीधे पीने लायक है. इसी वजह से साफ और सुरक्षित पेयजल आज बड़ी चुनौती है. कई देशों में पानी की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ देश इस मामले में दुनिया में आगे हैं.
2/7
दुनिया में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सूचकांक हैं. इनमें प्रमुख है Yale University और Columbia University द्वारा जारी किया जाने वाला Environmental Performance Index (EPI).
दुनिया में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सूचकांक हैं. इनमें प्रमुख है Yale University और Columbia University द्वारा जारी किया जाने वाला Environmental Performance Index (EPI).
Published at : 05 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Cleanest Tap Water Countries Switzerland Water Quality

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जब देश में लोकसभा है तो क्यों चुने जाते हैं राज्यसभा सांसद, जानिए कैसे काम करता है इसका सिस्टम?
जब देश में लोकसभा है तो क्यों चुने जाते हैं राज्यसभा सांसद, जानिए कैसे काम करता है इसका सिस्टम?
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
जनरल नॉलेज
अमेरिका और इजरायल से कितने दिन जंग लड़ सकता है ईरान, जानें उसके पास कितना गोला-बारूद?
अमेरिका और इजरायल से कितने दिन जंग लड़ सकता है ईरान, जानें उसके पास कितना गोला-बारूद?
जनरल नॉलेज
World Luxurious Prison: इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
बिहार
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal Live Streaming: तुरंत नोट कर लें समय, आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए कब-कहां देखें लाइव
IND vs ENG Semifinal Live: आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब-कहां देखें लाइव
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget