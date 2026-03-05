एक्सप्लोरर
दुनिया के टॉप देश जहां नल का पानी ही है 100% मिनरल वॉटर, देख लीजिए पूरी लिस्ट
दुनिया में साफ पानी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ देशों ने बेहतर जल प्रबंधन और सख्त नियमों से इसे सुरक्षित रखा है. आइए जानें कि किन देशों में नल का पानी ही मिनरल वॉटर जैसा शुद्ध माना जाता है.
भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग पानी को उबालकर या फिल्टर लगाकर पीते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां घर के नल से निकलने वाला पानी सीधे पीने लायक होता है। वहां बोतलबंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल है कि आखिर किन देशों में इतना साफ और सुरक्षित पानी मिलता है? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और पर्यावरण सूचकांकों के आधार पर यहां पूरी जानकारी दी जा रही है।
Published at : 05 Mar 2026 10:18 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
