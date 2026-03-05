दुनिया के टॉप देश जहां नल का पानी ही है 100% मिनरल वॉटर, देख लीजिए पूरी लिस्ट

संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, धरती पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% से 3% हिस्सा ही मीठा पानी (Freshwater) है. इसमें से भी बहुत कम हिस्सा सीधे पीने लायक है. इसी वजह से साफ और सुरक्षित पेयजल आज बड़ी चुनौती है. कई देशों में पानी की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ देश इस मामले में दुनिया में आगे हैं.